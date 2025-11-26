Cattolica, ciclabile chiusa per far sostare le auto per lo shopping natalizio: la richiesta dei commercianti

Confcommercio chiede anche più illuminazione

La delegazione Confcommercio di Cattolica torna a segnalare all’Amministrazione comunale alcune criticità più volte evidenziate e che oggi richiedono interventi non più rinviabili, necessari a garantire sicurezza, decoro e funzionalità nelle principali vie della città, soprattutto in vista della stagione invernale e delle festività natalizie.

«La situazione dell’illuminazione pubblica lungo Via Dante è da implementare – dichiara la delegazione Confcommercio di Cattolica – e la mancata sostituzione di alcuni lampioni e l’assenza delle luci decorative sulle palme rendono l’area poco illuminata e poco sicura, con conseguenze negative per cittadini, turisti e attività commerciali». Si ribadisce pertanto la necessità di ripristinare quanto prima sia i lampioni sia gli elementi decorativi, che contribuirebbero al decoro urbano e a un’adeguata percezione di sicurezza del Viale. In occasione del periodo natalizio, la delegazione richiede inoltre la sospensione temporanea della pista ciclabile di Via Fiume, così da consentire la sosta delle auto lungo il tracciato. «Si tratta di una misura che permetterebbe di aumentare i parcheggi disponibili, agevolando clienti e visitatori delle attività commerciali del centro cittadino».

«È utile ricordare che una misura analoga era già stata adottata anni fa, quando la ciclabile si trovava in Via Corridoni: un provvedimento allora considerato possibile e funzionale. La domanda sorge spontanea: perché ciò che un tempo si poteva fare, oggi non sarebbe più attuabile?». La delegazione ritiene che un chiarimento sia doveroso, tanto più alla luce delle esigenze concrete delle imprese.

«Serve un intervento rapido e concreto. – prosegue la delegazione Confcommercio di Cattolica – Le richieste presentate non rappresentano semplici migliorie, ma interventi indispensabili per sostenere le imprese locali e garantire sicurezza e attrattività nelle aree maggiormente frequentate anche nei mesi invernali. Il tempo a disposizione è ormai esaurito: continuare a rimandare significherebbe condannare altre attività a chiudere il prossimo inverno».