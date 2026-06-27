Cattolica, collaudo nuovo Palazzetto dello Sport "sub judice": assessore precisa, "Nessuna anomalia"

“Il certificato di collaudo del Palazzetto dello Sport non rappresenta una sorpresa, né una criticità nascosta"

“Il certificato di collaudo del Palazzetto dello Sport non rappresenta una sorpresa, né una criticità nascosta. È un documento tecnico che descrive lo stato dell’opera e le condizioni per il suo completamento, come previsto dalla normativa”. Così l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni fa il punto sugli ultimi step di completamento dei lavori sul nuovo impianto sportivo della città. “Le prescrizioni evidenziate dal collaudatore sono state già anticipate e gestite secondo la procedura standard – continua l’Assessore Uguccioni - Il collaudo sub judice non è un’anomalia: è la forma corretta quando l’opera dipende dal completamento di elementi esterni al cronoprogramma iniziale".

"Nel nostro caso - argomenta Uguccioni - tutto dipende da un elemento: le tribune retrattili. Queste strutture fungono da vie di uscita di sicurezza antincendio. Non potevano essere installate dall’impresa generale perché spettano al concessionario, scelto successivamente. Senza le tribune, i Vigili del Fuoco non possono completare la loro valutazione antincendio e non può essere presentata la Scia antincendio. Il collaudo tecnico-amministrativo permette all’ufficio sport di procedere quanto prima alla stipula del contratto di concessione con l'Ati aggiudicataria, individuata mediante procedura concorsuale. A seguito della stipula, il concessionario provvederà all'installazione delle tribune, che a loro volta consentirà la presentazione della Scia, rendendo così possibile l'apertura e l'utilizzo dell'impianto sportivo".

"Si tratta di una sequenza procedurale ordinaria, comune a tutte le opere pubbliche di carattere puntuale a salvaguardia della sicurezza degli utenti. Questo non è una mera formalità, come vuole far credere l’opposizione. È il completamento legittimo di un’opera dove alcuni elementi dipendevano giustamente alla scelta del gestore. Il nuovo palazzetto dello sport è già realtà e sarà uno spazio fondamentale per lo sviluppo della Città”, chiosa.