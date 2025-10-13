Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027: la Regina dell’Adriatico premiata da Aces Europe

Il riconoscimento internazionale valorizza i progetti di inclusione e benessere della città romagnola. L’assessora Frisoni: “Un titolo che premia la qualità e rafforza la sinergia tra i territori”

Cattolica è ufficialmente Comune Europeo dello Sport 2027, un titolo assegnato da Aces Europe, l’associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 promuove la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale. Insieme a Ferrara, che ha ottenuto il titolo di Città dello Sport, la località romagnola rappresenterà l’Emilia-Romagna nell’elenco dei Comuni europei premiati per la qualità dei propri progetti sportivi e sociali.

“Soddisfazione per il riconoscimento a due città dell’Emilia-Romagna – ha dichiarato l’assessora regionale allo Sport e Turismo Roberta Frisoni – un titolo che testimonia la qualità dei progetti messi in campo e ci impegna a rafforzare sempre più il lavoro in sinergia con i territori”.

Il riconoscimento conferma l’impegno di Cattolica nella promozione dello sport come leva di benessere e partecipazione, con iniziative dedicate alla cittadinanza attiva, all’inclusione e alla valorizzazione degli impianti sportivi.

Frisoni ha sottolineato inoltre la piena adesione della Regione ai principi di Aces Europe: “La promozione dello sport e dell’attività motoria è uno strumento potente di benessere e coesione sociale, che intendiamo continuare a sostenere insieme alle amministrazioni locali”.

Il titolo di Comune Europeo dello Sport 2027 rappresenta dunque non solo un riconoscimento, ma anche un punto di partenza per rafforzare la rete sportiva e sociale di Cattolica e dell’intera Riviera romagnola.