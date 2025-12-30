Ponte Verucchio: slittata la riapertura di via Ponte dopo l'apertura della maxi voragine

Entro gennaio la strada sarà riaperta al pubblico

Lo scorso 7 novembre, sulla via Ponte a Ponte Verucchio, un cedimento dell'asfalto aveva provocato una voragine di circa 3 metri di altezza. Nella mattinata successiva era iniziato l'intervento di ripristino, ma durante l'esecuzione dei lavori, come riferito da Hera, è emersa un'ulteriore problematica, riguardante un tratto di rete adiacente a quello in corso di sostituzione, che ha provocato l'infiltrazione e quindi il cedimento dell'asfalto. È seguita la chiusura del tratto di strada, all'altezza del cartello di Ponte Verucchio, nei pressi della grande rotonda che da Novafeltria conduce a Ponte Verucchio, Dogana di Verucchio o VIlla Verucchio.

Alla fine Hera e il Comune di Verucchio, per evitare di arrecare disagi ulteriori con l’apertura di un nuovo cantiere, ha disposto di rifare insieme due tratti di rete: uno della rete fognaria della lunghezza di circa 150 metri e uno della rete dell’acquedotto di circa 160 metri.

"La conclusione delle opere, necessarie per ottimizzare i tempi delle complesse operazioni di ripristino funzionale del collettore di fognatura nera principale di vallata, il cui guasto in novembre provocò la chiusura di via Ponte, presumibilmente avverrà, salvo imprevisti, entro il mese di gennaio, compreso il ripristino della sede stradale, secondo quanto disposto dalla Provincia di Rimini", riferiscono da Hera.

Indicazioni sulla viabilità

Venendo da Rimini il Ponte rimane regolarmente percorribile. Per chi proviene da Novafeltria in direzione Rimini: Ponte Verucchio, Poggio Torriana, Poggio Berni e Santarcangelo sono raggiungibili tramite via Budrio, all'altezza del Centro Pio Manzù. Strada chiusa anche per chi proviene da Santarcangelo in direzione Novafeltria.