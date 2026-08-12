Cattolica, domani sera in piazza Roosevelt va in scena Rainbow Jazz

Standard, blues, bebop e sonorità latine nel concerto della rassegna JaZzFeeling Festival, in programma giovedì alle 21

Il jazz cambia colore, passa dal blues al bebop, dagli standard alle sonorità latine e domani sera arriva in piazza Roosevelt a Cattolica. L'appuntamento è alle 21 con "Rainbow Jazz", nuovo evento della rassegna JaZzFeeling Festival, inserita nel progetto "Cattolica musicale". L'ingresso è libero e gratuito.

A salire sul palco sarà il JaZzFeeling Prod. 5et, formazione nata da una produzione originale ideata e realizzata proprio per questa occasione dal direttore artistico Diego Olivieri. Il quintetto accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso alcune delle diverse anime del jazz, una musica che nel corso della sua storia ha fatto dell'incontro tra culture e linguaggi uno dei suoi tratti distintivi.

La voce sarà quella di Lucia Bertozzi, con Luca Quadrelli al sax, Luca Arduini alla chitarra, Thomas Lotti al contrabbasso ed Enrico Ro alla batteria. Il repertorio attraverserà standard e blues, bebop e latin jazz, lasciando spazio all'improvvisazione e al dialogo tra i musicisti.



"Rainbow Jazz" è stato pensato come un concerto capace di raccontare il jazz anche al di fuori degli schemi strettamente musicali. Il progetto della rassegna lega infatti musica e stile, guardando al jazz come forma artistica che ha attraversato epoche e generi, influenzando costume e società.

Sul palco, però, a parlare saranno soprattutto le note: cinque musicisti, una piazza e un repertorio costruito per cambiare ritmo e atmosfera nel corso della serata. L'appuntamento è per giovedì 13 agosto alle 21 in piazza Roosevelt.