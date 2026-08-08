Cattolica, due giorni di nuoto con Paltrinieri e la Fin

Il 19 settembre torna Dominate The Water, il 20 i Campionati italiani Master: in gara centinaia di atleti nel mare di Cattolica

Gregorio Paltrinieri torna a Cattolica per una nuova sfida in mare. Il campione olimpico e mondiale sarà protagonista sabato 19 settembre di "Dominate The Water", il circuito di nuoto in acque libere da lui ideato, che quest'anno raddoppia con una grande novità: il giorno successivo, domenica 20 settembre, Cattolica ospiterà anche i Campionati italiani Master Fin, con centinaia di atleti in gara sulla distanza dei 3 chilometri.

La due giorni porterà quindi sulla Riviera romagnola atleti, famiglie e appassionati, rafforzando il percorso di Cattolica in vista del titolo di Città europea dello sport 2027. L'appuntamento unisce competizione sportiva, promozione del territorio e attenzione alla sostenibilità e rientra nell'accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e Paltrinieri, nato per promuovere la vacanza attiva, i valori dello sport e la tutela del mare Adriatico. La novità più importante riguarda la collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, che per la prima volta affianca il circuito Dominate The Water. I Campionati italiani Master, inizialmente previsti a Piombino, sono stati trasferiti a Cattolica dopo il rinvio della prova originaria dovuto alle condizioni meteomarine. In gara ci saranno centinaia di nuotatori Master, con l'assegnazione dei titoli italiani e dei punteggi del circuito nazionale.

"Lo sport è un formidabile strumento di promozione del territorio", sottolinea l'assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni, evidenziando come eventi di questo tipo possano generare nuove presenze turistiche, visibilità e opportunità per le comunità locali. Per Frisoni, la collaborazione tra Paltrinieri e la Federazione Italiana Nuoto rafforza inoltre la capacità dell'Emilia-Romagna di proporre manifestazioni capaci di unire sport, turismo e sostenibilità. Soddisfatta anche la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, che sottolinea il valore della conferma di Dominate The Water e dell'arrivo dei Campionati italiani Master. Un doppio appuntamento che, nelle parole della sindaca, valorizza anche la qualità del mare di Cattolica e il lavoro portato avanti per la sua tutela.

"Sono davvero felice di tornare a Cattolica con Dominate The Water", commenta Paltrinieri, che considera ormai la città una tappa fondamentale del circuito. Per il campione carpigiano c'è anche un legame personale con la Riviera: "È nella mia regione, sul mare dove ho fatto i primi tuffi e le prime bracciate". La manifestazione manterrà inoltre il suo focus sulla sostenibilità, con iniziative dedicate alla riduzione dell'utilizzo di plastica e carta, all'impiego di materiali riciclati e alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente marino.