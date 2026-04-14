Cattolica e Valconca tra arte, teatro e natura: un weekend diffuso di eventi

Mostre, spettacoli, laboratori e incontri culturali animano il territorio

Tanti eventi nella settimana appena iniziata in Valconca

A Cattolica la settimana si sviluppa tra arte e spettacolo. Fino al 19 aprile, alla Sala Mostre del Palazzo del Turismo (via Mancini 24), è visitabile la personale di Giorgio Bastianelli, un percorso che racconta oltre trent’anni di attività pittorica, dal 1992 a oggi, con ingresso gratuito. La giornata di domenica 19 aprile si apre alle ore 16.00 al Museo della Regina con “MuseoDì”, un appuntamento dedicato a bambini e famiglie tra laboratori e giochi sul tema “Medioevo a colori”. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18.00 al Teatro della Regina, spazio alla musica con la rassegna “Musica per la Regina” e lo spettacolo “Histoire d’un soldat. Una favola contemporanea”, su musiche di Stravinskij.

A Montefiore Conca il programma unisce spiritualità e approfondimento culturale. Per tutta la settimana, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 19, la Chiesa di San Paolo ospita il suggestivo Presepe Pasquale in stile napoletano, un percorso composto da otto scene che accompagnano il visitatore dalla Nozze di Cana fino alla Resurrezione, attraversando i momenti centrali della Passione di Cristo. Giovedì 16 aprile alle ore 21.00, il Teatro Malatesta accoglie l’incontro “La miniera di zolfo a Montefiore Conca”, una serata che intreccia ambiente, memoria e lavoro, con interventi di esperti e accompagnamento musicale con brani di Chopin, Saint-Saëns e Satie. L’iniziativa si completerà domenica 19 aprile alle ore 9.00 con un’escursione sul territorio.

A San Giovanni in Marignano l’appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile alle ore 20.45 alla Casa della Cultura (Piazza Silvagni 24). Qui andrà in scena “Madri Costituenti: Donne, Libere, Sovrane”, un reading tra storia, musica e impegno civile dedicato alle 21 donne protagoniste dell’Assemblea Costituente, nel contesto delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Lo spettacolo, tra immagini, parole e canti popolari, ripercorre il contesto umano e politico che ha portato alla nascita della Costituzione italiana.

A San Clemente la settimana propone due momenti distinti ma complementari. Martedì 14 aprile alle ore 17.30, alla Biblioteca Comunale “Giuseppe Tasini”, si terrà l’incontro “A spasso nella Mitologia”, dedicato alla figura di Medusa e alla sua rilettura contemporanea come simbolo di trasformazione e identità. Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00, il Teatro Villa ospiterà la presentazione del libro “Sandro libera tutti” di Luigi Garlando, dedicato alla figura di Sandro Pertini, tra racconto storico e memoria civile.

A Monte Colombo il weekend si concentra su cultura e spettacolo. Sabato 18 e domenica 19 aprile, la Casa Museo Leo Amici (via Canepa 138) sarà aperta al pubblico nell’ambito delle giornate dedicate alle case museo dei personaggi illustri. INFO E PRENOTAZIONI: T.0541 985207 e [email protected]. Sabato 18 aprile alle ore 21.00, il Teatro del Lago ospiterà la XIII edizione del Festival della Canzone per Leo, in una serata speciale dedicata a Daniela Natale.

A Montescudo il fine settimana unisce teatro e benessere. Sabato 18 aprile alle ore 21.00 e domenica 19 aprile alla stessa ora, il Teatro Rosaspina ospiterà lo spettacolo “Quasi adulti”, portato in scena dalla compagnia P.I.C.A. con la regia di Daniela Luparelli. Domenica 19 aprile alle ore 15.30, presso il Centro Ecobosco a Colori (Municipio di Monte Colombo, Piazza Malatesta 14), si terrà l’incontro “Spezie che curano”, dedicato all’utilizzo delle spezie nella salute e nell’alimentazione naturale, con la partecipazione della dottoressa Gioconda Alessi.