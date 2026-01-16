Cattolica e Valconca: un weekend tra cultura, spettacoli e musica

Mostre, libri, teatro e concerti animeranno città e borghi dal 16 al 18 gennaio 2026

Il weekend del 16-18 gennaio 2026 la Valconca si anima con un ricco calendario di eventi culturali e di intrattenimento.

Cattolica, Montescudo, Montegridolfo e Montefiore Conca offrono mostre, spettacoli, concerti e presentazioni di libri.

Cattolica: mostre, libri e grandi spettacoli tra centro e porto

Il fine settimana in Valconca prende avvio venerdì 16 gennaio 2026 a Cattolica, dove prosegue un ricco calendario di iniziative culturali e di intrattenimento. Al Palazzo del Turismo sono visitabili ogni giorno la mostra fotografica “Tintarella di Musica”, “Repubblica Domenicana… un viaggio di emozioni”, a cura di Davide Ferrero con il patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana, e “Bagnini Bagnanti”, percorso per immagini dedicato ai sessant’anni di storia della Cooperativa bagnini, allestito dai bagni 42 ai bagni 21. Restano inoltre aperte fino a domenica 25 gennaio Cattolica on ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, e la grande ruota panoramica in piazza Primo Maggio. Venerdì 16 gennaio, alle ore 17.30, il Centro Culturale Polivalente ospita un appuntamento della rassegna Autori al Centro con la presentazione del libro “Dove tu sei torna la vita” di Stefania Crinella. Sabato 17 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro della Regina accoglie il musical “Aladin”, con musiche dei Pooh e Max Laudadio nel ruolo del Genio. Domenica 18 gennaio, dalle ore 9.30, il porto di Cattolica ospita l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche Cattolica.

Montegridolfo, sabato 17 gennaio un pomeriggio dedicato alla memoria storica



Sabato 17 gennaio, alle ore 17.30, a Montegridolfo, il Museo della Linea dei Goti ospita la presentazione del libro “Le vie delle guerre” di Andrea Santangelo, presidente del Comitato Scientifico del Museo, in dialogo con il direttore Daniele Diotallevi. L’incontro propone un percorso attraverso i principali itinerari militari che hanno segnato la storia dei conflitti, con particolare riferimento agli eventi legati alla Linea dei Goti e al rapporto tra territorio, strategie belliche e memoria storica. L’ingresso è libero.

Montescudo, sabato e domenica tra teatro dialettale e sperimentazione scenica



Il fine settimana prosegue a Montescudo con due appuntamenti al Teatro Rosaspina. Sabato 17 gennaio, alle ore 21.00, va in scena “La fameja difitousa” della compagnia La Munela di Santarcangelo, spettacolo in dialetto romagnolo con ingresso a pagamento. Domenica 18 gennaio, alle ore 18.00, è in programma “Spritz”, definito come “spettacolo erotico, politico, comico, alcolico”. La produzione, ideata e diretta da Antonio “Tony” Baladam, mette in scena due bicchieri di Spritz che prendono vita durante un aperitivo e sviluppano una narrazione che mescola teatro di figura, ironia e parodia di diversi immaginari collettivi, dichiarando apertamente la natura di boutade dell’operazione teatrale.

Montefiore Conca, domenica 18 gennaio concerto tra Est Europa e Mediterraneo



Domenica 18 gennaio, alle ore 18.00, a Montefiore Conca, il Teatro Malatesta ospita il concerto degli Obelisco Nero. L’ensemble, attivo dal 2008 e composto da diciassette musicisti, propone un repertorio che attraversa l’Est Europa e il bacino del Mediterraneo, dando vita a un linguaggio musicale dinamico e articolato. Nel corso degli anni il gruppo ha realizzato oltre duecento concerti in tutta Italia, partecipando a festival e rassegne culturali e collaborando con artisti della scena nazionale e internazionale. L’ingresso è gratuito.

Il programma completo degli eventi e degli itinerari è disponibile sul sito ufficiale del turismo della Valconca: www.lavalledellevacanze.it.