Cattolica, ecco il piano straordinario di sicurezza per Ferragosto

Forze dell’ordine e Comune uniti per garantire viabilità, controlli e divertimento in sicurezza

Come da disposizioni del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, in occasione delle festività di Ferragosto il Comune di Cattolica e la polizia locale metteranno in campo un significativo incremento dei controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di cittadini e turisti e prevenire comportamenti pericolosi. “Il nostro impegno è garantire che tutti possano godere delle vacanze in sicurezza, per questo fondamentale è sempre il coordinamento con le altre forze dell'ordine. - commenta l’assessora Claudia Gabellini - Gli agenti di polizia locale saranno tutti in servizio, con un focus principale sulle zone del centro città e sempre con una collaborazione costante con le altre forze dell'ordine. Sono stati svolti anche incontri di coordinamento per il mese di agosto anche con capitaneria di porto, guardia di finanza e carabinieri. Come fortemente voluto da tanti cittadini, la sera del 15 agosto verrà chiusa a zona traffico limitato la zona porto, dalle 21 fino a fine eventi e la capitaneria di porto garantirà un presidio costante".

Nella zona passeggiata di Ponente saranno invece attive polizia locale e carabinieri. L' attenzione sarà poi puntata su viabilità nei punti a rischio congestione; utilizzo di etilometri, controllo piazze, abusivismo e litorali, controlli commerciali, verifiche su attività di somministrazione di alimenti e bevande. La vigilanza generale sarà quindi presidiata su più fronti, con presidi di eventi pubblici e controlli negli esercizi pubblici, con la collaborazione degli esercenti.

“Recentemente è stato siglato in prefettura da sei Comuni e dalle principali associazioni di categoria il patto per la sicurezza nei locali e la passata esperienza degli street tutor può essere un esempio di come le attività private possano dare un importante contributo nel presidio delle zone oggetto di occupazione di suolo“, conclude l’assessora Gabellini

Durante il ferragosto sarà attivo il divieto di vendita e di somministrazione in recipienti in vetro per evitare situazioni di pericolo.