Altarimini

Cattolica festeggia la messa a nuovo della Piazzetta della Gina e celebra la famiglia Nereo

La famiglia Nereo gestisce da quattro generazione la storica trattoria nella piazzetta

A cura di Redazione
17 agosto 2025 12:31
Cattolica festeggia la messa a nuovo della Piazzetta della Gina e celebra la famiglia Nereo -
Attualità
Condividi

Nel giorno del compleanno di Cattolica, il 16 agosto 1271, la città ha celebrato la rinascita della storica Piazzetta della Gina, restituita ai cittadini e ai turisti dopo un atteso intervento di riqualificazione estetica e funzionale. «La Piazzetta della Gina è stata finalmente riqualificata dopo tanto tempo. Situata nel cuore del centro storico, accanto a una storica trattoria che richiama l’accoglienza offerta nel passato lungo la Via Flaminia, torna oggi a essere un luogo vivo e accogliente. L’intervento rientra nel piano di manutenzione e valorizzazione urbana, per il quale abbiamo stanziato questo anno circa due milioni di euro. Un impegno che proseguirà anno dopo anno, affinché cittadini e turisti possano scoprire una città che cambia, cresce e diventa sempre più bella», ha dichiarato la sindaca Franca Foronchi. 

«La piazzetta, da sempre uno dei luoghi più amati e riconosciuti del centro, non sarà più soltanto un punto di passaggio, ma torna a essere spazio di incontro, memoria e relazione - aggiunge l'assessora Elisabetta Bartolucci - Un luogo che valorizza il centro storico e le attività economiche prospicienti, rafforzando l’identità urbana e contribuendo a rendere la città più accogliente e sicura». 

La serata inaugurale ha unito architettura e musica in un’atmosfera magica, grazie alle sonorità jazz e bossa nova dei Bossa and Co. con Caterina Colombaroni, Enrico Jeff Cambrini, Giancarlo Messina e Giuseppe Belemmi.  Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla famiglia Nereo, custode da quattro generazioni della storica trattoria La Gina, riconosciuta bottega storica e simbolo dell’accoglienza romagnola, che da 87 anni offre con passione un servizio enogastronomico apprezzato da cittadini e turisti.


Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini