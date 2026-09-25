Cattolica, Filippo Mauri è il nuovo presidente di Confesercenti

La sindaca Foronchi e l’assessora Bartolucci hanno incontrato il neo eletto a Palazzo Mancini. "Continueremo nel solco della collaborazione"

Il nuovo presidente di Confesercenti Cattolica, Filippo Mauri, ha incontrato la sindaca Franca Foronchi e l’assessora alle Attività economiche Elisabetta Bartolucci nella sala Giunta di Palazzo Mancini. Al confronto era presente anche Andrea Maioli, segretario locale dell’associazione.

Mauri, titolare del Trevi Family Resort e del ristorante Carletto, è stato recentemente eletto alla guida di Confesercenti Cattolica. Un incarico che arriva in una fase considerata delicata per il tessuto economico cittadino, tra commercio, ristorazione e turismo. "Congratulazioni a Filippo Mauri per il nuovo incarico alla presidenza di Confesercenti di Cattolica", hanno commentato Foronchi e Bartolucci, sottolineando l'importanza di proseguire il rapporto tra amministrazione e associazione di categoria. "Insieme a Filippo continueremo a coltivare quel rapporto di sinergia, confronto e collaborazione costante che rappresenta un elemento fondamentale per costruire nuove opportunità e raggiungere nuovi traguardi". L'obiettivo indicato è quello di sostenere "lo sviluppo commerciale e turistico della città e del territorio", valorizzando il contributo degli operatori economici.

Per Maioli, la scelta di Mauri rappresenta anche una continuità con la storia dell'associazione. "Filippo ben rappresenta la figura dell’imprenditore moderno, molto preparato e appassionato del suo lavoro, sempre attento alla formazione e con una visione molto lucida del contesto economico in cui opera", ha detto il segretario. A pesare, secondo Maioli, è anche il legame familiare con Confesercenti: il padre Carlo è stato presidente della sede cattolichina per diversi anni. Il neo presidente ha accolto l'incarico sottolineando il momento che attraversano le imprese della città. "Sono onorato di ricoprire il ruolo di presidente di Confesercenti Cattolica", ha detto Mauri, richiamando anche l'iniziativa in corso per la raccolta firme a sostegno della creazione di zone speciali a tutela dei negozi di vicinato.

"Il tessuto economico di Cattolica, fondato sul commercio, sulla ristorazione e sull’accoglienza turistica, affronta un momento decisivo", ha aggiunto. Da qui, secondo Mauri, la necessità di un'associazione "forte e strutturata" capace di affiancare gli imprenditori e garantire rappresentanza istituzionale. Infine, il nuovo presidente ha rivolto un ringraziamento alla sindaca e all'assessora, indicando nel rapporto tra Comune e categorie economiche uno degli elementi centrali per affrontare le prossime sfide: "Un dialogo continuo e trasparente tra amministrazione comunale e associazioni di categoria è l'unico modo per dare risposte efficaci al tessuto economico".