Cattolica, “Fondali puliti”: mare e scogliere della Regina promossi a pieni voti

Operazione di Legambiente e Circolo Nautico con immersioni e pulizia della costa: nessun rifiuto nei fondali e bilancio positivo anche sulla spiaggia

Fondali puliti. Il mare e le scogliere della Regina sono stati passati al setaccio dai team di sub che domenica scorsa si sono immersi per andare a caccia di rifiuti nell’ambito della campagna di Legambiente “Fondali puliti”, a cui ha aderito anche quest’anno il Circolo nautico di Cattolica, con il patrocinio del Comune. Il bilancio della missione subacquea è stato molto positivo: non sono stati rinvenuti rifiuti lungo tutte le centinaia di metri di scogliere e fondali perlustrati. Un risultato che conferma la pulizia del mare di Cattolica e la cura che cittadini e operatori riservano al proprio oro blu. Oltre agli interventi in immersione, sono stati svolti anche quelli in superficie. Un altro gruppo di volontari si è infatti dedicato alla spiaggia. Una decina di sacchetti con rifiuti, il bilancio della raccolta.

L’operazione “Fondali puliti”, diretta dal Coordinamento Romagna Sub (presidente Francesco Fontana e vice presidente Marcello Fadi), ha visto la partecipazione di una quindicina di volontari delle scuole di sub Easy Diver del Circolo nautico, di Cesena blu e di Lionfish. A portare i ringraziamenti alle squadre di sub da parte dell’Amministrazione e della città, l’Assessora al demanio Claudia Gabellini. “Queste iniziative sono fondamentali per la pulizia del nostro ambiente – ha detto l’Assessora Gabellini – Interventi che servono a diffondere una cultura del rispetto del mare e delle nostre spiagge. La tutela dell’ambiente è un impegno che dobbiamo continuare a portare avanti culturalmente affinché tutti facciano la propria parte nel preservare il mare e le coste, la natura e la vita dell’uomo dall’inquinamento e dai rifiuti. Grazie ai volontari per il grande lavoro che hanno svolto anche quest’anno”.

“Per noi appassionati del mare, la sua tutela e salvaguardia sono fondamentali - commenta il presidente del Circolo nautico Daniele Verni - Ringraziamo tutti i partecipanti a queste iniziativa, che manda un messaggio chiaro di impegno e costanza in questa direzione per noi fondamentale. Inoltre siamo contenti di aver trovato l'area di Cattolica molto pulita”.