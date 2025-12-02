Cattolica, gli eventi del weekend: il Bosco di Luce e Il Mercato del Gusto animano la città

Il fine settimana di eventi si apre giovedì 4 dicembre con Un uomo solo, il reading musicale dedicato alle ultime ore di Luigi Tenco

A Cattolica il fine settimana si apre giovedì 4 dicembre con Un uomo solo, il reading musicale dedicato alle ultime ore di Luigi Tenco, in cui lo scrittore Antonio Iovane e la cantautrice Ilaria Pilar Patassini intrecciano parole, musica e testimonianze riportate dal romanzo omonimo. Lo spettacolo, arricchito dalla chitarra di Umberto Scaramozza e dalla regia di Laura de Strobel, andrà in scena alle 21 al Salone Snaporaz. Il giorno successivo, venerdì 5 dicembre, il Teatro della Regina ospiterà Viaggio nel mistero, lo spettacolo del Regina Centro Danza che accompagnerà il pubblico in un racconto visivo e coreografico dal forte impatto emotivo, realizzato a scopo benefico.

Sabato 6 dicembre la città si anima con Bosco di Luce e Il Mercato del Gusto, un percorso tra sapori e tradizioni al Mercato Coperto, affiancato dalle attrazioni che accompagnano il periodo natalizio: il grande presepe, gli chalet del gusto e la pista Cattolica on Ice. Domenica 7 dicembre, dalle 9.30 alle 12, il centro accoglie appassionati e curiosi con la consueta esposizione di auto e moto d’epoca, mentre nel pomeriggio torna l’atmosfera delle feste con l’accensione dell’Albero di Natale alle 17 in piazza Nettuno e il coro gospel che risuonerà subito dopo sulla scalinata del Palazzo Comunale.