Cattolica: i Carabinieri donano al centro culturale il libro sulla liberazione del 1945

La pubblicazione racconta l’impegno dei militari in uno dei momenti più difficili della storia italiana e sarà a disposizione di studiosi

Prosegue anche a Cattolica, il progetto nazionale dei Carabinieri dedicato alla valorizzazione della memoria e della storia dell’Arma. In questa occasione, è stato donato al Centro Culturale Polivalente il volume “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione”, numero speciale 2025 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. A consegnarlo al Centro Culturale Polivalente, nelle mani del Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini e della direttrice del CCP Cristina Bambini, è stato il comandante della Tenenza dei carabinieri di Cattolica Andrea Lezzi.

La pubblicazione racconta l’impegno dei militari in uno dei momenti più difficili della storia italiana e sarà a disposizione di studiosi, appassionati e di tutti i cittadini interessati.

“Un’iniziativa che rappresenta il segno concreto del forte legame tra l’Arma e Cattolica, con l’obiettivo di custodire e condividere la memoria storica, soprattutto con le nuove generazioni – commenta il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. Con questo gesto, i Carabinieri confermano il loro impegno non solo per la sicurezza, ma anche per la tutela e la diffusione della cultura e della storia del nostro Paese, aiutando a preservarne la memoria”.