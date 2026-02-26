Cattolica, i tre grandi eventi sportivi trainano l'estate: "Boom di presenze a maggio"

Si tratta della Granfondo Squali, di Oceanman e di Inferno Beach

Cattolica anticipa la primavera e presenta il maggio sportivo 2026 con i tre grandi eventi di punta: Inferno Beach (9 e 10 maggio), Granfondo Squali (15,16 e 17 maggio) e Oceanman (23 e 24 maggio). Ieri pomeriggio, a palazzo del Turismo la sindaca Franca Foronchi, Filippo Magnani, presidente di Rivierasport 365, e Massimo Cavalieri, presidente Federalberghi Cattolica, hanno tracciato bilanci e fissato obiettivi per il prossimo mese dello sport.

“Bilanci più che positivi – commenta l'amministrazione comunale -. Nell’arco di due anni, dal 2023 al 2025, il maggio sportivo ha segnato un crescendo continuo in termini di presenze e arrivi, muovendo in modo eccezionale tutto l’indotto del comparto turistico e ricettivo. Questi eventi, che sono cofinanziati da Comune e Regione, rappresentano inoltre una vetrina prestigiosa per Cattolica e per tutto il territorio, riuscendo a comunicare al pubblico la bellezza della nostra realtà, di come lo sport sia per noi non solo un motore turistico, ma sia parte del nostro vivere. L’obiettivo comune che ci siamo prefissati insieme con tutti gli operatori economici è di crescere ancora. E lo faremo andando avanti in modo compatto. Questi incontri sono importanti perché vogliamo che questi eventi non siano solo dell’Amministrazione o di chi lo ha ideati, ma che siano patrimonio di tutti, della città, degli operatori economici ma anche degli stessi cittadini. È la partecipazione tra pubblico e privato che dà vera forza alle iniziative e con questa unione si racconta l’intero territorio, ne nasce una narrazione che diventa un biglietto da visita per i turisti”.

“Come Federalberghi Cattolica appoggiamo le iniziative di Rivierasport365 in maniera sinergica – interviene il presidente di Federalberghi Cavalieri - e colgo l’opportunità per invitare gli associati stessi a partecipare a questo Consorzio per far sì che, in sinergia con l’Amministrazione e gli albergatori, nascano sempre più eventi che possano destagionalizzare e aumentare l’incoming cittadino. Il nostro obiettivo per il 2026 è di arrivare a 100mila presenze grazie agli eventi sportivi che non saranno solo a maggio”.

Cavalieri tira le somme di quanto gli eventi di maggio abbiano portato alla città in termini di presenze e arrivi: “Nel 2023 abbiamo registrato 44.494 presenze e 16150 arrivi. Il 2024 ha segnato un crescendo del 60,52 per cento attestandosi a quota 71422 di presenze e 28.066 arrivi. Il trend positivo è proseguito nel 2025 che ha chiuso incassando un più 25,7 per cento che sul fronte delle presenze è arrivato a quota 89.800, mentre sugli arrivi si è attestato a 37.858. Nell’arco di due anni, dal 2023 al 2025, gli hotel hanno avuto una crescita dei pernottamenti del 100, 80 per cento. Un dato che è più che raddoppiato in 24 mesi. Ma soprattutto un risultato che dimostra un cambio di passo netto e un trend strutturale non episodico. Il prossimo traguardo che vogliamo raggiungere è 100mila pernottamenti. E siamo già al lavoro per mettere in bacheca questo risultato”.

"Confermiamo questi tre grandi eventi – spiega il presidente di Rivierasport365 Magnani – ma aggiungiamo anche delle novità. Inferno, che conta già più di 300 iscritti da 20 nazioni diverse, quest’anno inserisce anche la dual, mentre la Granfondo, sempre più in voga, ha già registrato un più 20 per cento e si ripromette di superare i 3mila iscritti, con una ricaduta sul territorio sopra le 10mila presenze, più dello scorso anno. Abbiamo poi anche Oceanman, che attira tantissimi appassionati e atleti. Sempre in sinergia con Federalbeghi, avremo anche altri eventi come la Motion cup insieme a Sportland, il 24, 25 e 26 aprile, che porterà più di 2mila presenze. Poi c’è il torneo di Galimberti. E a gennaio 2027 si inaugura l’anno in cui Cattolica è città europea dello sport con il botto. Federalberghi, Rivierasport365 insieme con Veloclub Cattolica e Valle del Conca partono con il Campionato italiano giovanile di ciclocross che farà arrivare in città circa 4mila presenze e nei giorni dell’Epifania. Per questo invitiamo le strutture a sfruttare il Capodanno e questo grande evento sportivo. Insomma, abbiamo un’agenda davvero fitta e di qualità e puntiamo a crescere ancora”.