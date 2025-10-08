Cattolica, il cantiere avanza e la ciclopedonale di via Indipendenza riapre

"Dopo più di due anni, finalmente il perimetro del cantiere arretra liberando un passaggio fondamentale", le parole della sindaca

La ciclopedonale di via Indipendenza è da oggi (mercoledì 7 ottobre) riaperta e percorribile dai cittadini di Cattolica. “Dopo più di due anni, finalmente il perimetro del cantiere arretra liberando un passaggio fondamentale per collegare questa zona al centro della città – spiega la sindaca Franca Foronchi -. Un passo avanti importante frutto di un costante confronto che abbiamo sempre avuto con la ditta esecutrice dei lavori con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la collettività e arrivare alla restituzione graduale degli spazi pubblici occupati dal cantiere. La scorsa settimana hanno depositato la richiesta di collaudo provvisorio delle opere e da oggi è stato possibile riconsegnare ai cittadini questo percorso ciclopedonale. Continueremo a monitorare l’avanzamento del cantiere, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla qualità dell’intervento”.