Cattolica, il Concerto degli Auguri al Teatro della Regina: ingresso gratuito il 20 dicembre
Sul palco l’Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi, con il soprano Mariana Valdès. I biglietti-invito saranno disponibili dal 1° dicembre
La musica classica torna al Teatro della Regina per il tradizionale Concerto degli Auguri, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ATER Fondazione. L’appuntamento è domenica 20 dicembre alle 18, con l’Orchestra Senzaspine diretta dal maestro Tommaso Ussardi e la partecipazione del soprano Mariana Valdès.
Il programma attraverserà alcune delle pagine più celebri del repertorio lirico e sinfonico europeo, dall’Ouverture de La gazza ladra di Rossini alle atmosfere di Strauss, passando per le arie di Puccini e la tradizione musicale spagnola.
L’ingresso sarà gratuito, con biglietto-invito da ritirare a partire da martedì 1° dicembre alla biglietteria del Teatro della Regina, in piazza della Repubblica 28/29. È possibile prendere al massimo due biglietti a persona.