Cattolica, il ricordo delle vittime e le storie delle artiste: venerdì due appuntamenti contro la violenza sulle donne

Alle 20.30 il rito dei bigliettini rossi davanti a Palazzo Mancini, alle 21 al Salone Snaporaz il recital “La luce dell’ombra”. Ingresso gratuito

La memoria delle donne uccise e le storie di chi ha trovato nell’arte una forma di libertà. Cattolica prosegue venerdì 27 novembre le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con due appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Alle 20.30 il ritrovo sarà davanti alla panchina rossa di piazza Roosevelt, sotto l’albero di fronte a Palazzo Mancini. Il Forum Pari Opportunità darà vita a un momento di ricordo delle vittime di femminicidio, con un pensiero particolare alle quattro donne uccise a Cattolica da uomini con cui avevano avuto legami familiari o affettivi. I partecipanti appenderanno all’albero bigliettini rossi con i nomi delle donne vittime di femminicidio. La serata proseguirà alle 21 al Salone Snaporaz con il recital “La luce dell’ombra. Frammenti di memoria e resistenza artistica femminile”, curato da Lucia Ferrati, che sarà anche voce recitante insieme a Francesca Di Modugno. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il recital propone un percorso tra le storie e le opere di artiste che, in epoche e ambiti diversi, hanno sfidato i limiti imposti dalla cultura patriarcale. Donne spesso oscurate da figure maschili o costrette a nascondere il proprio talento per essere accettate, che hanno trovato nell’espressione artistica una possibilità di affermare la propria voce. «La violenza contro le donne non può essere ricordata soltanto il 25 novembre. Deve essere un tema al centro del nostro impegno ogni giorno», sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini. Il calendario, spiega, vuole coinvolgere la comunità e stimolare una riflessione che vada oltre la ricorrenza.

Gabellini richiama in particolare il momento davanti alla panchina rossa: «Ricordare i loro nomi significa restituire loro identità e dignità, e far sapere alle famiglie che la comunità non si scorda di loro». Il recital, aggiunge, offrirà l’occasione per riconoscere il valore delle donne artiste e riflettere sugli ostacoli che hanno dovuto affrontare.