Cattolica, il sottopasso di via Savio si colora con i personaggi dei cartoon

Nuovi murales nel quartiere di Torconca, dove la crew Old Street Line ha dipinto Haku, Buck, Gumball e altri protagonisti dell’animazione

Un drago, un gatto azzurro e i personaggi dell'era glaciale. Il sottopasso di via Savio, nel quartiere di Torconca a Cattolica, si è arricchito di nuovi colori grazie a un murale dedicato al mondo dei cartoon. A realizzarlo sono stati cinque artisti della crew Old Street Line, già autrice degli altri interventi di street art che hanno decorato i sottopassi cittadini.

Il nuovo lavoro prosegue il percorso avviato con il primo intervento nella stessa infrastruttura, mantenendo il tema dei cartoni animati. La novità riguarda la scelta dei soggetti: ogni artista ha selezionato un personaggio da dipingere nel proprio spazio, dando vita a una parete con stili e riferimenti diversi. Tra le figure rappresentate ci sono Haku, il drago de "La città incantata", Buck de "L'era glaciale", Kuriboh Alato di "Yu-Gi-Oh!" e Gumball de "Il fantastico mondo di Gumball". Alla realizzazione hanno partecipato Giacomo Vimini, Giuseppe De Stefano, Riccardo, Luca Corazza e Giacomo Penzi. Il progetto si inserisce nel percorso di riqualificazione dei sottopassi attraverso l'arte urbana. "La street art e i murales rappresentano uno strumento importante per la riqualificazione urbana e la valorizzazione della nostra città", ha dichiarato il vicesindaco Federico Vaccarini, sottolineando come questi interventi possano trasformare spazi anonimi in luoghi più accoglienti e riconoscibili.