Cattolica: Ilaria Favero nuovo segretario generale del Comune.

Ilaria Favero nuovo segretario generale del Comune di Cattolica. Sindaca Foronchi: "Grazie ad Andrea Volpini per il supporto che ci ha dato in questi anni e benvenuta a Ilaria Favero"

Passaggio di testimone a palazzo Mancini. Da domani, si insedia ufficialmente il nuovo segretario del Comune di Cattolica, Ilaria Favero, che prende il posto di Andrea Volpini, già da qualche mese passato sotto le insegne del Comune di Pesaro. Il consiglio comunale di ieri sera è stato l’occasione per la Sindaca Franca Foronchi, insieme con il presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari e tutta l’assise, di salutare Volpini. “Grazie al segretario Volpini per il lavoro che ha svolto in questi anni – ha detto la prima cittadina – e per tutto il supporto che ci ha sempre assicurato. Abbiamo percorso insieme un intenso e produttivo cammino professionale. Gli auguriamo buon lavoro nel Comune di Pesaro dove ha già preso servizio. E il nostro più sentito benvenuto va al nuovo segretario Ilaria Favero con cui proseguiamo nell’amministrazione della nostra bellissima città”.

Ilaria Favero, laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e con, ultimo in ordine di tempo, il diploma di Master in city management, arriva a Cattolica dopo essere stata titolare della sede di segreteria generale del Comune di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e prima ancora dei Comuni di Verrucchio, Sarsina, Poggio Torriana.

“Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico in un ente che ritengo ricco di prospettive e di grandi potenzialità – dichiara il segretario Favero -, per proseguire in una logica di continuo sviluppo”.