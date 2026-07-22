Cattolica, in arrivo quattro varchi elettronici per la Ztl del centro

L'installazione delle telecamere e della segnaletica, seguita da un periodo di prova

Cattolica si prepara a introdurre i varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a traffico limitato del centro. Un'ordinanza del Comune ha individuato quattro punti di rilevazione: agli incroci tra via Fiume e via Curiel, via Matteotti e via Bovio, via Rossini e via Volta, oltre a un varco in via Bovio all'altezza di piazza Nettuno (solo in uscita).

L'attivazione avverrà solo dopo l'autorizzazione del Ministero, l'installazione delle telecamere e della segnaletica, seguita da un periodo di prova. Il progetto non modifica l'attuale perimetro della Ztl, che continuerà a interessare via Bovio e via Curiel con validità 24 ore su 24 per tutto l'anno. L'obiettivo è tutelare la pavimentazione e regolamentare gli accessi al centro storico.