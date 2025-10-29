Cattolica incassa un altro finanziamento regionale per turismo e promozione

I fondi per il progetto Cattolica Welcome, la Regina dell'Accoglienza della Romagna

Il Comune di Cattolica si aggiudica un altro finanziamento regionale dopo quello per il piano di sicurezza e riqualificazione sul Parco della Pace. Si tratta del progetto “Cattolica Welcome – la Regina dell’Accoglienza della Romagna” che la Regione Emilia-Romagna ha ammesso al finanziamento destinato alla promozione e marketing territoriale per il 2026 e 2027, insieme ad altri 36 Comuni e Unioni che hanno partecipato al bando.

"Sono risorse importanti che ci permetteranno di potenziare la comunicazione e valorizzazione di Cattolica, rafforzando così la sua identità storica, culturale, turistica, territoriale per renderla una destinazione ancora più attrattiva e competitiva – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. L’ammissione a questo finanziamento è il riconoscimento del grande lavoro dei nostri uffici che hanno saputo predisporre un progetto completo e concreto nella sua applicazione pratica. Grazie alla dirigente Claudia Rufer per la cura nella redazione del piano. E grazie alla Regione e all’Assessora Roberta Frisoni per questo prezioso contributo che ci permetterà di investire ancora e di più per la crescita e lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio”.

Dal punto di vista tecnico e degli obiettivi, “il nostro piano di marketing ha messo in campo un sistema integrato di azioni tutte finalizzate a rafforzare il brand Cattolica welcome – spiega la dirigente al turismo Claudia Rufer – tra cui il potenziamento delle strategie digitali di promozione, la realizzazione di campagne di comunicazione tramite tutti i canali esistenti e anche nei Paesi target, l’incentivazione di esperienze e acquisti in centro storico, anche attraverso la localizzazione delle parking area e tante altre iniziative".