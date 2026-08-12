Cattolica lancia campagna contro l'abbandono degli animali

Presentata in sala Giunta l’iniziativa del Comune in collaborazione con Enpa e Guardie Zoofile Rimini

Una campagna informativa contro l'abbandono degli animali, per sensibilizzare su un tema delicato e sempre attuale come quello dell’abbandono di cani gatti e altri animali d’affezione, un fenomeno in aumento in particolare durante la stagione estiva.

“Non abbandonarli. Mai" è lo slogan scelto per la campagna lanciata dal Comune di Cattolica, Enpa Rimini e le Guardie Zoofile di Rimini.

“Con l’arrivo dell’estate torna a crescere il rischio di abbandono degli animali domestici – spiega l'assessora Claudia Gabellini - Per sensibilizzare cittadini, famiglie e turisti abbiamo deciso di lanciare questa campagna invitando al senso di responsabilità e rispetto nei confronti di creature indifese. Scegliere di adottare un amico a quattro zampe è un atto che richiede grande consapevolezza. Il messaggio che vogliamo far passare è che anche quando si pensa di non avere altra scelta, in realtà abbandonare un animale non è mai una soluzione. Ci si può rivolgere a enti come appunto l’Enpa o altre associazioni con le quali trovare insieme le modalità adatte a tutelare e preservare la vita degli animali. Così come è possibile organizzare una vacanza con il proprio amico a quattro zampe. Esistono anche a Cattolica strutture pet friendly, servizi di accoglienza e soluzioni di affidamento temporaneo per chi non può portarlo con sé. Basta informarsi per tempo e pianificare il viaggio tenendo conto delle esigenze del proprio animale”.

Oltre alle iniziative condivise e messe in campo con l'amministrazione comunale, i volontari dell' Enpa e le guardie zoofile, in sinergia con le istituzioni locali e nazionali, vigilano per la corretta detenzione degli animali e la conduzione in luogo pubblico nonché sul contrasto alla piaga dell'abbandono con riguardo anche ad altri fenomeni criminosi come il maltrattamento, il traffico illecito, lo sfruttamento di animali, il bracconaggio e la pesca di frodo, elevando sanzioni e deferendo alla Procura della Repubblica in caso di situazioni illecite, contribuendo in maniera attiva e passiva alla prevenzione e repressione dei reati.

"Chiunque incontri un animale apparentemente abbandonato è invitato a non ignorare la situazione e a rivolgersi al numero delle emergenze della Polizia locale 05419666611", l'appello finale da palazzo Mancini.