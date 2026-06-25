Cattolica: lanciata oggi la campagna "La violenza non va in vacanza"

Video, volantini e adesivi saranno distribuiti in tutti i presidi territoriali della Ausl e nei luoghi pubblici e privati

Questa mattina (25 giugno) è stato consegnato a Cattolica il materiale informativo a tutti i partecipanti all’iniziativa "La violenza non va in vacanza" e visionata l'anteprima del video che sarà pubblicato sui social di ogni ente tra pochi giorni.

“La violenza non va in vacanza” è una campagna, promossa dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Cattolica insieme con il Centro Antiviolenza Chiama ChiAma e Mondo Donna Onlus e in collaborazione con tutti gli altri Comuni del distretto socio sanitario di Riccione, che è stata lanciata questa mattina nella sala Giunta di palazzo Mancini. Volantini e adesivi saranno distribuiti in ambulatori, presidi ospedalieri e territoriali dell’Ausl Romagna, attività economiche, stabilimenti balneari e altri luoghi pubblici, insieme ad un video in cui tutti i Comuni della rete hanno ribadito il claim della campagna di comunicazione estiva contro la violenza sulle donne.

L’Assessora Claudia Gabellini e le responsabili del Cav hanno consegnato ai rappresentanti dei diversi enti aderenti il materiale informativo e visionato in anteprima il video istituzionale della campagna. Il primo a ricevere volantini e adesivi è stato il direttore del distretto Ardigò Martino insieme alla coordinatrice infermieristica Annamaria Carlini. Quest’anno infatti anche l’Ausl ha deciso di aderire all’iniziativa rendendosi disponibile a distribuire gli adesivi nelle toilettes femminili in tutti i servizi e le sedi Ausl (ambulatori, presidi ospedalieri e territoriali). Il materiale è stato poi consegnato ai Comuni del distretto e a tutte le associazioni di categoria e ai titolari di esercizi commerciali presenti. L’incontro è stata anche l’occasione per un aggiornamento e un confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere sul nostro territorio.

“Come avviene da alcuni anni a questa parte l’arrivo dell'estate è anche l'occasione per rinnovare e distribuire il materiale fornito dal nostro centro antiviolenza Chiama ChiAma gestito dall'Associazione mondo donna Onlus" – spiega l’Assessora Claudia Gabellini - "Attraverso questa iniziativa vogliamo diffondere il messaggio che la violenza non va in vacanza ma neppure i nostri presidi distrettuali e l'intero territorio forma delle antenne di comunità per intercettare le donne e diffondere cultura dell'antiviolenza e della parità di genere. È l'occasione per coinvolgere operatori turistici e commerciali, balneari, ristoratori e commercianti che ci supportano e formano anche attraverso i loro esercizi dei presidi di comunità. Quest'anno il coinvolgimento dell'AUSL è per noi fondamentale perché spesso è nei luoghi di cura che le donne possono trovare supporto e assistenza”.

Ma oltre all’adesione dell’Ausl, quest’anno la campagna è ancora più efficace grazie alla sinergia creata tra i vari Comuni del distretto, ancora più uniti contro la violenza di genere. “Abbiamo raccolto la voce di ciascun Comune e realizzato un video da divulgare sui social" – continua l’Assessora Gabellini – "per ricordare che il centro antiviolenza distrettuale è aperto tutto l'anno con un numero delle emergenze a disposizione 24 ore. Questi requisiti sono per noi fondamentali per continuare a diffondere la cultura dell'antiviolenza e creare una rete di amministratori consapevoli che solo con il lavoro di squadra è possibile raggiungere una reale parità di genere”.