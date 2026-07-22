Cattolica, lo show di Ruffini interrotto dal temporale: dopo il maltempo esplode la polemica

Lo show Din Don Down interrotto dopo 15 minuti. Pulp Concerti annuncia il rimborso integrale dei biglietti e FdI chiede chiarimenti

Doveva essere una serata di divertimento all'Arena della Regina di Cattolica, ma si è trasformata in un'ondata di polemiche. Lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini e tutti i ragazzi della compagnia Mayor Von Frinzius, è stato interrotto dopo appena una quindicina di minuti a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città, costringendo gli organizzatori a evacuare l'arena, già sold out da alcuni giorni. Migliaia di spettatori hanno dovuto lasciare i propri posti sotto la pioggia battente e nel giro di poche ore, i social si sono riempiti di commenti durissimi.

Centinaia i messaggi di polemica pubblicati da chi era presente. A placare almeno in parte gli animi è arrivata, nella mattinata di oggi, la comunicazione di Pulp Concerti. L'organizzazione ha annunciato “che i biglietti saranno interamente rimborsati attraverso gli stessi canali utilizzati per l'acquisto”. La procedura sarà attiva da domani, 23 luglio fino alla fine del mese. Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia di Cattolica, con Laura Casonato che ha ci ha tenuto come si tratti di una gestione "gravemente carente" dell'evento e punta il dito contro la scelta di non rinviare preventivamente lo spettacolo. "Con un'allerta meteo arancione nota da oltre 48 ore e una serata successiva libera nel calendario dell'Arena, la decisione di far entrare oltre 4mila persone per interrompere tutto dopo appena quindici minuti appare incomprensibile", afferma. L'esponente di Fratelli d'Italia va oltre, ipotizzando che l'avvio dello spettacolo possa essere stato "un comodo espediente" per evitare il rimborso dei biglietti, accusa che arriva però proprio mentre l'organizzazione aveva già annunciato la restituzione dell'intero importo agli spettatori. Il partito chiede comunque chiarezza sulle responsabilità, il rimborso integrale per tutti i presenti e annuncia una richiesta formale di chiarimenti nelle sedi competenti, sostenendo che la vicenda abbia danneggiato l'immagine turistica della città.

Parole di rammarico sono arrivate direttamente anche da Paolo Ruffini, che insieme ai “suoi” ragazzi ha affidato ai social un messaggio di scuse. "È una parola che non ci piace, ma è normale che tra tutte le date che facciamo una venga annullata per il maltempo", ha spiegato l'attore, esprimendo dispiacere per quanto accaduto e ringraziando il pubblico per la comprensione.