Cattolica, martedì il passaggio di consegne del nuovo Palazzetto dello sport

L’impianto sarà affidato ai concessionari che ne gestiranno le attività sportive e gli eventi

Passaggio di consegne ufficiale del nuovo Palazzetto dello sport ai concessionari che gestiranno per i prossimi anni l’impianto sportivo e polifunzionale appena terminato, destinato a ospitare non solo il basket e il volley ma anche eventi, conferenze e congressi. Un momento istituzionale molto importante per la città e il territorio, che si terrà martedì 22 settembre, alle ore 11.30, a cui saranno presenti le autorità regionali, provinciali e locali. A presiedere la consegna sarà la Sindaca Franca Foronchi, insieme con la consigliera regionale Alice Parma in rappresentanza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, con il presidente della Provincia e Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, i rappresentanti delle categorie economiche, associazioni sportive, comitati cittadini, forze dell’ordine e autorità religiose. La cerimonia di passaggio di consegne è solo la prima fase di restituzione dell’opera alla città che si completerà con una grande festa di comunità in programma entro fine anno, alla presenza di testimonial del mondo dello sport e non solo, che terranno a battesimo, insieme a tutta la cittadinanza, il nuovo Palazzetto dello Sport.

“Con questo passaggio di consegne istituzionale, si affida ufficialmente nelle mani di una cabina di regia esperta e professionale la gestione di un’opera strategica per Cattolica e per l’intero territorio - sottolinea la Sindaca Foronchi – in tutti gli ambiti: turistico per la sua versatilità, ma anche culturale e sociale. Il passaggio sarà un momento storico a cui era importante che fossero presenti gli amministratori locali e nazionali sotto il cui mandato è stata avviata la progettazione della struttura. Alla consegna ci saranno il mio predecessore, l’ex Sindaco Mariano Gennari e il senatore Marco Croatti. A loro va riconosciuto di aver reperito le risorse per la realizzazione della struttura che la nostra Amministrazione ha avuto il compito di completare. È davvero un’opera che attraversa il tempo, le visioni e fortifica il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

Il nuovo Palazzetto è una struttura moderna e funzionale, pensata per accogliere attività sportive, allenamenti, competizioni, eventi e manifestazioni di rilievo. Rappresenta un investimento importante sulla pratica sportiva e sul suo valore sociale, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Una struttura che vuole essere non soltanto un luogo dedicato alla competizione, ma anche uno spazio di incontro, crescita, partecipazione e aggregazione. La prossima apertura dell’impianto assume inoltre un significato particolare perché avviene alla vigilia delle celebrazioni di Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027, riconoscimento assegnato da ACES Europe