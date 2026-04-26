Cattolica Next Gen, un’impresa che riaccende la passione per il basket: è semifinale playoff

Dalla crisi del basket cittadino a un sogno costruito punto dopo punto: la giovane squadra ribalta il -10 dell’andata

La Cattolica Next Gen, giovane realtà cestistica nata appena quest’anno, ha compiuto un’autentica impresa sportiva conquistando l’accesso alle semifinali playoff al termine di una sfida al cardiopalma.



Ma questo traguardo va oltre il semplice risultato sportivo. Fino a poco tempo fa, il basket a Cattolica stava vivendo un momento di forte difficoltà: palazzetti sempre più vuoti, entusiasmo in calo e un movimento che sembrava lentamente spegnersi. La nascita della Next Gen ha rappresentato una vera svolta. Partita dopo partita, sempre più persone – soprattutto giovani – sono tornate sugli spalti, riscoprendo il piacere di tifare, condividere e sentirsi parte di una comunità. Oggi, attorno alla squadra, si respira un’energia nuova, un senso di appartenenza che a Cattolica mancava da tempo.



Dopo la sconfitta in Gara 1, chiusa con un pesante -10, il destino sembrava già scritto: per ribaltare il risultato e passare il turno serviva una vittoria con almeno 11 punti di scarto. Un obiettivo che, sulla carta, appariva proibitivo per una squadra alla sua prima stagione. Ma il campo, ancora una volta, ha raccontato un’altra storia.



In un clima infuocato e trascinati da un pubblico straordinario, i ragazzi della Next Gen hanno dato tutto, superando ogni limite e ogni previsione. Il risultato finale parla chiaro: vittoria con il margine necessario e qualificazione conquistata… per un solo, preziosissimo punto. Un punto che vale una stagione, un sogno, un’identità.



Fondamentale è stato il contributo dei tanti giovani tifosi, sempre presenti sugli spalti, che con entusiasmo e passione hanno trasformato ogni partita in una festa di sport.



Dietro questo successo c’è una struttura solida e ambiziosa. Il presidente Nicolò Concordia e il vicepresidente Tommaso Cavazzini hanno creduto fin dall’inizio in una visione chiara: costruire una squadra giovane, competitiva e profondamente radicata nel territorio.



In panchina, il lavoro dell’allenatore Andrea Lazzara si è rivelato determinante. Preparazione, carattere e capacità di gestire i momenti più difficili hanno permesso al gruppo di crescere rapidamente e affrontare sfide complesse con maturità sorprendente. Un ringraziamento speciale a Giulio Martucci, che con il suo supporto costante, nonostante il poco tempo a disposizione, ha contribuito in modo significativo alla crescita del progetto.

