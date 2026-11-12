Cattolica, nuovo incontro con i residenti del Ventena

Domani la sindaca Franca Foronchi e la Giunta incontrano i cittadini alla Bottega del Parco per discutere progetti e necessità del quartiere.

La sindaca Franca Foronchi e la Giunta tornano a incontrare i cittadini nei quartieri di Cattolica. Il prossimo appuntamento del ciclo "Quartieri in Comune" è in programma venerdì 13 novembre, alle 21, alla Bottega del Parco, dove l'amministrazione si confronterà con i residenti del Ventena.

Sarà il quarto incontro pubblico organizzato nell'ambito dell'iniziativa, nata per fare il punto sugli interventi realizzati e sui progetti ancora da completare o avviare. Durante la serata i cittadini potranno esporre esigenze, osservazioni e suggerimenti, portando direttamente all'attenzione della sindaca e degli assessori le questioni che riguardano il quartiere. "Per la nostra Amministrazione, l'ascolto dei cittadini e delle esigenze dei cattolichini rappresenta il punto di partenza del nostro impegno", spiega Foronchi, che sottolinea l'importanza del confronto diretto e degli incontri organizzati ogni anno dall'inizio del mandato. L'ultimo appuntamento del calendario è fissato per martedì 17 novembre, alle 21, a Palazzo del Turismo. In quell'occasione saranno coinvolti i residenti dei quartieri Centro, Violina, Casette e Porto.