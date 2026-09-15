Cattolica, oltre 1.400 studenti tornano sui banchi: al via il nuovo anno scolastico

Sindaca e vicesindaco hanno accolto gli alunni alla scuola Filippini

Sorrisi, emozione e tanta voglia di ricominciare per gli oltre 1400 alunni e alunne cattolichini che questa mattina hanno preso posto tra i banchi delle scuole della città. Ad accoglierli all’ingresso dell’istituto Filippini, da dove comincia il tour che proseguirà nei prossimi giorni, la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini, insieme con la Dirigente scolastica Claudia Caracciolo, il corpo docente, gli educatori e tutto il personale. “Siete entrati con un entusiasmo e una carica sorprendente – ha commentato la prima cittadina – Il mio primo augurio è che questo entusiasmo vi accompagni sempre lungo il percorso che oggi cominciate. Se vi siete svegliati anche con qualche timore, non preoccupatevi: è giusto averli perché vuol dire essere consapevoli di quello che si sta facendo. Ricordatevi che la scuola è formata da tre componenti: voi alunni e alunne, i docenti e le famiglie. Ogni componente deve fare la propria parte e nessuno può delegare il proprio compito. Noi come istituzioni faremo il nostro meglio per starvi sempre accanto e tenervi per mano ogni volta che ne avrete bisogno”. Parola al Vice sindaco Vaccarini che ha ricordato l’importanza della “collaborazione con l’istituzione scolastica per rispondere con puntualità, professionalità e competenza alle esigenze della comunità scolastica”. Poi, rivolto ad alunni e alunne: “In questa scuola troverete amici su cui poter contare. Cercate di aver fiducia nei vostri compagni, anche quando vi sembrerà difficile. E date fiducia anche a noi adulti, persino in quelle fasi in cui sentirete di voler prendere distanza. Vi auguro di vivere nel profondo le vostre emozioni, di non essere mai indifferenti”. “State per cominciare una nuova avventura – è stato il benvenuto della Dirigente Caracciolo – Questo è un passo in avanti nel vostro percorso di crescita. Vi auguro di vivere un anno bellissimo”. Poi come di consueto, la Sindaca Foronchi e il Vice sindaco Vaccarini hanno letto e consegnato la lettera dedicata agli alunni e alunne e a tutta la comunità scolastica, in cui hanno messo in evidenza come “scuola e famiglie, pur con responsabilità diverse, condividono un obiettivo comune: accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita. Per farlo servono fiducia, dialogo, rispetto e collaborazione”. Hanno suggerito di ispirare il proprio cammino a “quattro parole chiave: collaborazione, relazione, abbracci e sorrisi. Collaborazione, perché siete parte di una comunità in cui potete condividere i vostri pensieri ed esperienze, volgere lo sguardo e porgere la mano ai vostri compagni e compagne; relazione: non comunicate solo attraverso uno schermo, ma guardatevi negli occhi, sedetevi uno accanto all’altro, ascoltatevi e parlate. Tra voi giovani, ma anche con gli adulti; abbracciatevi per incoraggiarvi e far sentire a chi vi sta accanto che non è solo e infine il sorriso: vestite le vostre parole e gesti di sorrisi, portateli in classe e donateli anche nei momenti di difficoltà, che sono e saranno parte della vita”.

La Sindaca Foronchi ha ricordato inoltre come la cura verso alunni e alunne passi attraverso anche la cura degli edifici e l’investimento in contributi e sostegni alle famiglie e alla conciliazione vita-lavoro. In questi anni, sono stati investiti infatti circa 12 milioni di euro sulle strutture scolastiche, di cui oltre 7 milioni per la nuova Scuola Repubblica, 2 milioni e mezzo per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Carpignola, altri 100mila per la Filippini, oltre 1 milione di euro per l'antisfondellamento di tre plessi, più altri investimenti inclusi quelli per acquistare e rinnovare arredi. Ci sono poi tutte quelle azioni che si traducono in contributi per lo studio, per l’acquisto dei libri e per il sostegno alle fasce più fragili. Altri importanti servizi introdotti in questi anni sono stati l’apertura della quinta sezione di nido, la stabilizzazione dell’educatore di plesso per bambini e bambine con disabilità, l’introduzione dell’ausiliariato di sezione al nido e alle scuole dell’infanzia, e novità per l’anno scolastico 2026-2027, l’estensione di mezz’ora (fino alle 16 e non più 15.30) della fascia pomeridiana per le scuole dell’infanzia Torconca e Ventena a partire da gennaio dal 7 gennaio 2027 mentre per la sezione dei 3 anni, anticipato di ben due mesi l’avvio del rientro pomeridiano che sarà dunque il 9 novembre anziché il 7 gennaio come negli anni passati.

La Sindaca Foronchi e il Vice Vaccarini hanno quindi ringraziato la Dirigente Scolastica, insegnanti, educatori e tutto il personale scolastico per il grande lavoro che “anche quest’anno svolgeranno con passione, dedizione e competenza. Grazie anche alle famiglie, chiamate ogni giorno a essere parte di questo percorso, con la consapevolezza che educare è un compito che si fa insieme, con responsabilità, pazienza e fiducia. Evviva la scuola!”