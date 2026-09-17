Cattolica, Paltrinieri torna in mare per Dominate The Water

Sabato la quarta edizione della gara ideata dal campione olimpico. Domenica spazio ai Campionati italiani Master di acque libere.

Il mare di Cattolica è pronto a trasformarsi ancora una volta in un grande campo di gara. Sabato 19 settembre torna infatti "Dominate The Water", la competizione di nuoto in acque libere ideata da Gregorio Paltrinieri, che per il quarto anno sceglie la Regina dell'Adriatico. Sarà lo stesso campione olimpico e mondiale a partecipare alla gara, insieme alle centinaia di atleti già iscritti.

La manifestazione unisce la competizione sportiva alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente marino e alla valorizzazione del territorio. Quest'anno, inoltre, ci sarà una novità importante: per la prima volta Dominate The Water collaborerà con la Federazione Italiana Nuoto. Il programma raddoppia così gli appuntamenti. Domenica 20 settembre il mare di Cattolica ospiterà infatti i Campionati italiani Master Fin di acque libere, validi per l'assegnazione dei titoli nazionali. Due giornate dedicate quindi ad atleti e appassionati, con Paltrinieri nuovamente protagonista.

"Siamo orgogliosi di ospitare per il quarto anno un evento come Dominate The Water", sottolineano la sindaca Franca Foronchi e l'assessora al Turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci. "Gregorio Paltrinieri è ormai un cittadino di Cattolica e siamo felici di promuovere insieme, attraverso la competizione sportiva, un'attività di sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ambiente marino". Per l'amministrazione, il ritorno della manifestazione rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto sulla tutela delle acque e sulla promozione dello sport. "L'aver scelto ancora una volta Cattolica è per noi una certificazione di qualità del nostro mare, spiagge e territorio", aggiungono sindaca e assessora.

La due giorni sarà quindi un appuntamento con il grande nuoto, ma anche con un messaggio legato alla salvaguardia del mare. "Grazie di cuore a Gregorio per l'impegno e la passione con cui porta avanti una manifestazione unica come Dominate The Water", concludono Foronchi e Bartolucci.