Cattolica, Parco della Pace, laghetto al collasso: accuse all’Amministrazione

A Cattolica il Parco della Pace è in degrado: il laghetto, un tempo simbolo naturale, è oggi segno evidente di incuria e abbandono

A Cattolica il Parco della Pace, cuore verde della città, sta vivendo una situazione di progressivo degrado che non può più essere ignorata, secondo la sezione locale di Fratelli d'Italia. Al centro delle criticità si trova il laghetto interno, un tempo elemento distintivo e punto di equilibrio naturale dell’area, oggi simbolo di incuria e abbandono. Laura Casonato, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia, denuncia una condizione ormai insostenibile: “Il Parco della Pace sta assistendo inerme al lento declino di uno dei suoi simboli. Una situazione che non è più tollerabile”.

I sopralluoghi effettuati, secondo Fratelli d'Italia, evidenziano "uno scenario preoccupante".

"Il livello dell’acqua è drasticamente ridotto e il sistema di ricircolo risulta completamente inattivo. Una delle pompe, infatti, è in attesa di sostituzione, mentre l’altra risulta semplicemente spenta, dando vita a un evidente paradosso gestionale. Le conseguenze sono già visibili e drammatiche per l’ecosistema: i pesci affiorano in superficie in cerca di ossigeno, segnale evidente di un ambiente ormai compromesso. A peggiorare la situazione, la rimozione del canneto ha eliminato un habitat fondamentale per la riproduzione delle carpe, alterando ulteriormente l’equilibrio naturale del laghetto. Non si tratta soltanto di un problema estetico. Con l’arrivo della primavera, il ristagno dell’acqua rischia di trasformarsi in un potenziale focolaio di parassiti, con possibili ripercussioni igienico-sanitarie per le famiglie e i bambini che frequentano quotidianamente il parco", attacca Casonato, che chiede un intervento immediato dell'amministrazione comunale.