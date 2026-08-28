Cattolica, parco della Pace, ripartono i lavori: ecco cosa cambia

Dopo la pausa estiva il cantiere è tornato operativo. Si lavora su pavimentazione, beach bocce, giochi per bambini, panchine e servizi igienici

Ruspe e operai sono tornati al lavoro al Parco della Pace. Dopo la pausa estiva, il cantiere è ripartito seguendo il cronoprogramma degli interventi previsti per la riqualificazione del grande spazio verde cittadino.

In questi giorni l’attenzione è concentrata sulla pavimentazione, con la rimozione delle parti deteriorate che lasceranno spazio alle nuove superfici. È inoltre in costruzione il nuovo campo da beach bocce, mentre sono iniziati i lavori per predisporre i sottoservizi necessari ai nuovi servizi igienici autopulenti.

Il prossimo intervento è già fissato sul calendario. Dal 15 settembre partiranno infatti i lavori sui giochi per bambini e la riqualificazione delle panchine, altri due elementi destinati a cambiare l’aspetto e l’utilizzo del parco.

L’intervento ha un valore complessivo di 150mila euro. Di questi, 96mila arrivano dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il progetto di sicurezza integrata promosso dall’assessorato alla Legalità. Il finanziamento lega la sistemazione degli spazi a iniziative rivolte alla prevenzione, all’educazione alla legalità e alla creazione di occasioni di aggregazione.

«Il cantiere sta avanzando secondo il programma e, dopo la pausa estiva, sono riprese le lavorazioni sui diversi fronti previsti dal progetto», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni. In questa fase, aggiunge, «stiamo intervenendo sulla pavimentazione, sul nuovo campo da beach bocce e sulle predisposizioni necessarie per i servizi igienici». Dal 15 settembre toccherà invece a panchine e giochi.

Sul progetto interviene anche l’assessora alla Legalità Claudia Gabellini, che sottolinea il legame tra la riqualificazione degli spazi e la sicurezza. «L’obiettivo è intervenire non solo sulla qualità degli spazi, ma anche sul modo in cui vengono vissuti, favorendo relazioni positive, senso di comunità e occasioni di aggregazione, in particolare per i più giovani».

Il cantiere procede quindi su più fronti, con interventi che nei prossimi mesi interesseranno diverse aree del Parco della Pace. L’obiettivo è rendere gli spazi più facilmente accessibili e utilizzabili, dalle nuove superfici al campo da beach bocce, fino alle panchine e all’area dedicata ai bambini.