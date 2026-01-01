Cattolica, per le feste alberghi pieni all'85%. E la festa di Capodanno con le radio è un successo

La sindaca Foronchi: "Un’emozione travolgente vedere la nostra città in festa tra balli, canti, divertimento sano e in piena sicurezza”

Cattolica ha salutato il 2026 con una grande festa che ha visto centinaia di persone, cittadini e turisti, ballare, cantare e vivere ogni angolo della città vestita di luci e calore fino a tarda notte, in piena sicurezza e serenità. Grande la partecipazione e l’entusiasmo per il tradizionale countdown scandito dal palco in piazza Roosevelt dalla sindaca Franca Foronchi insieme agli assessori Federico Vaccarini ed Elisabetta Bartolucci, sotto la regia travolgente degli speaker di Radio Bruno, Sabbia e Gamma, del direttore artistico Andrea Prada e degli straordinari musicisti della band del concertone “JJ Vianello&gli Intoccabili”. E, come sempre, anche il tradizionale tuffo di Capodanno di questa mattina, alle 11, nel tratto di spiaggia davanti a piazza Primo Maggio ha fatto il pieno di pubblico, con decine di spettatori che hanno ammirato la temerarietà dei nuotatori e nuotatrici che si sono bagnati nelle acque gelide della Regina come gesto beneaugurante per il nuovo anno. La notte più lunga del calendario ha fatto registrare a Cattolica numeri di segno positivo sul fronte delle camere occupate dai turisti nelle strutture ricettive aperte tra alberghi e appartamenti. Un’occupazione che, secondo il campione raccolto, si avvicina all’85 per cento. Dato in linea a quelli resi noti qualche giorno fa dalla Regione.

È stata una notte piena di musica e divertimento, di balli e sorrisi, come una grande festa di famiglia – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Elisabetta Bartolucci – Vedere piazza Roosevelt così piena e vivace, dare insieme il benvenuto al 2026, in un sol coro, è sempre emozionante. Il concerto finale dei JJ Vianello&gli Intoccabili è stato l’apice del nostro Capodanno diffuso, di un’intera giornata che abbiamo voluto accompagnare con la musica con i vari dj set dislocati nel cuore del centro. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo evento, ai nostri uffici comunali, agli operatori economici di Cattolica, alle forze dell’ordine che ci hanno permesso di trascorrere un po’ di ore in serenità e in sicurezza, vegliando sulla nostra incolumità. E grazie a tutti i cattolichini e cattolichine per la loro presenza, ai turisti che ci scelgono in ogni periodo dell’anno. Abbiamo cominciato il 2026 nel modo migliore, nel segno della partecipazione e della promozione della città, e vogliamo portare con noi questa energia ogni giorno, nei tanti progetti e obiettivi che ci siamo prefissati e che siamo impegnati a realizzare”.