Cattolica, piazza Sparacca torna nuova: conclusi i lavori

Messe a dimora 9 piante di melia. Inalterato il numero dei parcheggi

Piazza Sparacca, ultimati i lavori di riqualificazione come previsto dal cronoprogramma. “Abbiamo riconsegnato alla città, interamente rinnovata, un’altra area che da anni necessitava di un restyling strutturale – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni -. Piazza Sparacca è ora più verde, funzionale e bella. La risistemazione ha conferito nuovo decoro alla piazza e maggior valore agli edifici che lo circondano. Abbiamo così aggiunto un altro tassello al piano di manutenzione e riqualificazione di Cattolica”.

In particolare, gli interventi sono consistiti nel rifacimento totale degli asfalti, realizzazione di un’aiuola spartitraffico al centro della piazza, di 3 nuove caditoie, nuovi cordoli, piantumazione di 9 alberi di melia, segnaletica orizzontale e verticale. Il rifacimento dell’area è stato eseguito senza diminuire il numero di posti auto esistenti. Con la messa a dimora delle essenze si contrasteranno le isole di calore, attraverso l’ombreggiamento e la traspirazione, oltre ad abbattere l’inquinamento con l’assorbimento della Co2. Costo totale della riqualificazione: 50mila euro.