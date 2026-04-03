Cattolica, più spazio per i pedoni sul lungomare: aperto il tratto tra le vie Fiume e Corridoni

“Questo nuovo tratto trasforma l’area in una naturale estensione della futura piazza Giardini De Amicis", spiega la sindaca

L’area pedonale nel lungomare di Cattolica si è ampliato ulteriormente con l’apertura, questa mattina, di un nuovo tratto riservato al passeggio in via Curiel, nel segmento compreso tra via Fiume e via Corridoni.

“Questo nuovo tratto trasforma l’area in una naturale estensione della futura piazza Giardini De Amicis, uniformando la viabilità del centro e rendendolo più vivibile per cittadini e turisti – spiega la sindaca Franca Foronchi – Ultimato un altro importante tassello in attesa di completare i lavori che ci permetteranno di restituire a Cattolica un luogo strategico per la città, una futura piazza-giardino vista mare. Giardini De Amicis è stata una delle prime varianti che abbiamo approvato appena ci siamo insediati. Una variante ad hoc con cui abbiamo inserito nel progetto isole di verde urbano, fondamentali per contrastare il calore e abbattere l’inquinamento da Co2, ma anche per rendere ancora più bella e accogliente la nuova piazza De Amicis destinata a diventare un polo di socialità e aggregazione per cittadini e turisti”.

In parallelo alla pedonalizzazione, proseguono gli interventi del Gruppo Hera per il completamento delle superfici della futura piazza de Amicis. Le operazioni sono parte integrante del piano strategico per la realizzazione della vasca di laminazione da 5.000 metri cubi situata sotto i Giardini De Amicis, un’opera fondamentale per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.

L’intero progetto è sostenuto da un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. La conclusione definitiva dell’opera, che restituirà alla comunità cattolichina spazi verdi e aree attrezzate completamente riqualificate anche sotto il profilo architettonico, è prevista entro aprile 2026.