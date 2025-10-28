Una grande festa di Capodanno con le 3 radio locali: Cattolica svela il programma degli eventi natalizi
La magìa del “Bosco di luce” accende il Natale e Capodanno di Cattolica
Una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso, punteggiato di abeti illuminati e voliere, sotto un cielo di luci tra un’elegante Serra dei sogni, Chalet taste, pista on ice e tanta musica, concerti, eventi straordinari e imperdibili. A partire dal 29 novembre fino al 6 gennaio 2026, Cattolica si trasforma in un suggestivo “Bosco di luce” per accendere le feste di Natale e Capodanno nella Regina tra magìa, tradizione, gusto e valorizzazione della città e del territorio. E, tra le tante sorprese in cartellone, il re degli abeti, quello che svetterà in piazza Nettuno, quest’anno sarà donato a Cattolica dagli amici delle Magnifiche Valli Seriana e di Scalve.
“Il Natale è la festa per eccellenza della condivisione, del dono, del calore buono e degli abbracci veri e quest’anno Cattolica si immerge in un’atmosfera elegante e suggestiva, vestendosi di natura, di luci e colori caldi come il rosso avvolgente del tappeto che attraversa il cuore della città – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora ai grandi eventi Elisabetta Bartolucci -. Con l’idea del bosco urbano abbiamo voluto realizzare e lanciare un messaggio che coniuga bellezza e benessere, ma soprattutto che vuole essere un invito a ritrovare e recuperare quel rapporto virtuoso tra esseri umani e natura. Il Bosco è la casa naturale per antonomasia, il regno delle favole e dei sogni. Ed è un sogno quello che vogliamo regalare e far vivere a cittadini e turisti in un’ottica di territorio e comunità, di sostenibilità e di economia circolare, che sono le mission dei nostri main sponsor che ringraziamo di cuore e con cui condividiamo l’obiettivo di valorizzare l’identità del nostro territorio, la qualità urbana, le sue eccellenze. Il nostro progetto di Natale e Capodanno è una grande festa di comunità, di apertura e di accoglienza. Ci piace sottolineare che quest’anno il grande albero di piazza Nettuno ci sarà regalato dai nostri amici delle magnifiche valli di Scalve e Seriana. Un dono che rinsalda il nostro gemellaggio territoriale. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, tra cui RivieraBanca, GruppoHera, Teatro della Regina, Centro Culturale Polivalente, Altamarea Beach Village, Staccoli, Davide Ferrero e l'ufficio Iat”.
“È con grande piacere che RivieraBanca partecipa e sostiene il progetto Natale a Cattolica – spiega il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari - un’iniziativa che ci ha convinti sin dal primo momento per la sua capacità di unire bellezza, sostenibilità e senso di comunità. Il Bosco di Luce” prenderà vita nel cuore della città. E non è solo un allestimento scenografico: è un invito a vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo il valore della semplicità e dello stare insieme, nelle strade e nelle piazze, tra luci che scaldano l’anima e predispongono le persone alle relazioni vere. Questo progetto è un gesto di cura verso la città, i cittadini, i bambini e le famiglie che troveranno in queste luci un motivo in più per sentirsi parte di una comunità viva e generosa. RivieraBanca crede profondamente in progetti che mettono al centro le persone, il territorio e i valori condivisi. Lo vuole fare con eleganza e concretezza: promuovendo il commercio locale, valorizzando l’identità cittadina, creando spazi di incontro e riflessione, e lo fa con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Come banca di credito cooperativo, siamo radicati nel territorio e ispirati da valori di mutualità, solidarietà e responsabilità sociale. Credo proprio che i cittadini potranno essere orgogliosi di un’iniziativa così significativa, della quale ringrazio l’Amministrazione comunale per averci coinvolto, in primis la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Elisabetta Bartolucci e tutto lo staff che si trova a lavorare sul progetto”.
“Siamo orgogliosi di sostenere per il primo anno il programma di Natale e Capodanno del Comune di Cattolica. Condividiamo pienamente il messaggio di fondo: che la magia delle festività natalizie si possa coniugare con la sostenibilità, la natura e anche con nuovo disegno urbanistico - ha dichiarato Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera - La nostra partnership è una naturale conseguenza del valore generato da iniziative come il Bosco di Luce. Questo progetto non solo rafforza l’attrattività della città, ma incarna i nostri principi di rispetto per l’ambiente ed economia circolare. Sosteniamo attivamente il format perché l’idea stessa del bosco urbano, fondamentale per la biodiversità e il benessere umano e animale, riflette la nostra missione di creare valore condiviso nei territori che serviamo. Essere qui significa contribuire concretamente a un’eccellenza urbana che guarda al futuro”.
Il programma completo degli eventi di Cattolica
Sabato 29 novembre
Un bosco di luce
Accensione delle luminarie natalizie in tutta la città - Piazza Nettuno, ore 17;
Da sabato 29 novembre a martedì 6 gennaio
Inaugurazione sabato 29 novembre
La serra dei sogni – dove la magia si costruisce insieme
Pasticceria, favole e fantasia, incanto e creatività
Laboratori natalizi in collaborazione con Biblioteca di Cattolica, Altamarea Beach Village e Staccoli Pasticceria - Piazza Roosevelt;
Da sabato 29 novembre a domenica 11 gennaio
Cattolica on ice
Pista di pattinaggio sul ghiaccio: scivola sotto le stelle, danza nella luce - Piazza Primo Maggio;
La grande ruota panoramica
Cerchio di luce oro e sogni di infinito - Piazza Primo Maggio;
Cattolica Chalet Taste
Casine dove il gusto si veste di festa accompagnato da performance musicali - Via Matteotti angolo Viale Bovio, dalle 17 alle 24;
Venerdì 5 dicembre
Viaggio nel mistero
Spettacolo di danza del Regina Centro Danza di Erika Rifelli
L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Nuovi Sguardi - Teatro della Regina, ore 21;
Sabato 29 novembre
Presentazione del libro
“Gli Sballati” di Cleofe Bucchi - Palazzo del Turismo, ore 15.30;
Sabato 6 dicembre
Il mercato del gusto
Chef, tipicità e territorio
Giostra e piccole meraviglie
Dove ogni giro è un sorriso di festa
In collaborazione con: Mercato Coperto di Cattolica, dalle ore 10 alle ore 18;
Da sabato 6 dicembre a domenica 11 gennaio
Tintarella di musica
Sala Mostre Palazzo del Turismo;
Da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio
Repubblica Dominicana... un viaggio di emozioni
Mostra fotografica a cura di Davide Ferrero, col patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Domenicana - Sala Mostre Piano Rialzato Palazzo del Turismo
Domenica 7 dicembre
Accensione albero di Natale
Piazza Nettuno, ore 17;
Coro Gospel
Scalinata del Palazzo Comunale di Cattolica, Piazza Roosevelt, ore 17.30;
Sabato 13 dicembre
Cioccolato a Palazzo
“Il cacao tra storia, miti e misteri”
Seminario a cura di Davide Ferrero - Palazzo del Turismo, ingresso libero;
Domenica 14 dicembre
I Babbi Natale in SUP
Salotto Wave 2025 – 8° edizione
Sfilata e aperitivo lungo le vie del centro e uscita in SUP dai Bagni Renato - Ritrovo Via Marconi, ore 10.30;
Sabato 20 dicembre
Concerto degli auguri
Orchestra Sinfonica Toscanini
Teatro della Regina, ore 21 - Ingresso su invito da ritirare presso il Teatro della Regina;
Domenica 21 dicembre
“Cacao e reiki per ritrovare il benessere”
Seminario a cura di Davide Ferrero in collaborazione con Pasticceria Staccoli - Palazzo del Turismo, ingresso libero;
Mercoledì 31 dicembre
Capodanno a Cattolica
Radio Show, DJ Set diffuso e Concerto Live JJ Vianello & gli Intoccabili
In collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma - Piazza Roosevelt, dalle ore 17 alle 2;
Giovedì 1 gennaio
Tradizionale bagno di Capodanno
Spiaggia libera antistante Piazza Primo Maggio, ore 11;
Lunedì 6 gennaio
La Befana arriva nella serra dei sogni
Ogni dolcetto una magia - Piazza Roosevelt, ore 17