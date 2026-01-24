Cattolica: proseguono i lavori di Hera in via Curiel tra rete idrica e riqualificazione urbana

Nella giornata di lunedì 26 gennaio si procederà all'abbattimento di otto pini situati nel comparto dei lavori.

Proseguono in via Curiel a Cattolica i lavori del Gruppo Hera per il rifacimento integrale delle reti idriche e della pavimentazione stradale. Queste operazioni, che stanno procedendo con un impatto minimo sulla viabilità cittadina, mirano al ripristino del normale traffico veicolare entro la fine di febbraio 2026 e rappresentano un passo decisivo verso il completamento del sistema fognario legato alla nuova vasca di laminazione dei Giardini De Amicis.

Proprio nell'ottica della cura e della sicurezza di quest'area d’intervento, nella giornata di lunedì 26 gennaio si procederà all'abbattimento di otto pini situati nel comparto dei lavori. La decisione è maturata a seguito di un'approfondita verifica tecnica effettuata con un agronomo, la cui perizia ha evidenziato come questi esemplari debbano essere rimossi per inderogabili questioni di sicurezza pubblica.

Una volta concluso il cantiere, Hera lascerà lo spazio già predisposto per consentire all’Amministrazione Comunale la successiva ripiantumazione, garantendo così il pieno ripristino del patrimonio arboreo della zona.

L’intero progetto, realizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale con un investimento di oltre 10 milioni di euro, ha come obiettivo primario la salvaguardia del mare e la protezione idraulica della città in caso di eventi meteorologici intensi.

Nel dettaglio, l’intervento principale prevede la costruzione di una vasca interrata da 5.000 metri cubi per la raccolta della prima pioggia e l'ottimizzazione della rete fognaria circostante e la riconsegna dell’area dei Giardini De Amicis alla comunità cattolichina, dopo una profonda riqualificazione architettonica con nuove aree verdi e spazi attrezzati per la socializzazione, il cui completamento è previsto entro aprile 2026.