Promozione turistica e nuovi collegamenti con la Germania: trasferta "teutonica" per Cattolica

Annunciato dalle ferrovie tedesche l’anticipo del collegamento Monaco-Cattolica di due settimane: il servizio sarà operativo da giovedì 2 aprile

Dopo il Taste di Firenze e la Bit di Milano, Cattolica ha calato il tris con la partecipazione alla Free di Monaco di Baviera, la fiera internazionale dedicata a viaggi e tempo libero. A rappresentare la città e il territorio è stata l’Assessore al turismo Elisabetta Bartolucci che ha promosso la Regina dell’Adriatico negli incontri istituzionali e turistici con l’obiettivo di consolidare i rapporti con il mercato tedesco. Un mercato sempre più vicino a Cattolica e alla Romagna grazie anche al potenziamento dei collegamenti come è stato annunciato in fiera: il treno diretto Monaco-Cattolica anticiperà il servizio di due settimane, fissando così l’avvio a giovedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua. Il servizio proseguirà fino al 3 ottobre con frequenza giornaliere.

“Abbiamo portato il gusto di vivere a Cattolica anche in questa vetrina internazionale – spiega l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Insieme con l’Assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, al presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, a Visit Romagna, Apt e a tutti gli altri enti, abbiamo messo in campo una promozione condivisa di un territorio unico e straordinario proprio per le diversità e tipicità di ogni Comune”. “Cattolica – prosegue l’Assessora Bartolucci - è da sempre meta amata dai turisti tedeschi, che riconoscono nella nostra città un equilibrio raro tra qualità dei servizi, accoglienza autentica e stile di vita. Un turismo attivo, curioso, attento, che sceglie il mare ma anche le esperienze, la mobilità dolce, l’enogastronomia, la scoperta dei borghi e delle valli dell’entroterra. Qui l’ospitalità è identità: è il sorriso delle famiglie, è la cura delle strutture, è la capacità di vivere ogni stagione. Dall’estate che si apre sull’Adriatico, alla primavera e all’autunno che invitano a esplorare colline, borghi e sentieri, tra tradizioni, cultura e sapori che raccontano la nostra terra. Promuovere Cattolica significa promuovere un territorio che si sente comunità. Significa fare rete tra Comuni, valorizzare la complementarità tra costa ed entroterra, costruire sinergie che rafforzano l’offerta e la rendono viva tutto l’anno. Perché il turismo non è solo arrivi e presenze: è relazione, è scambio, è identità condivisa. È il piacere di sentirsi a casa, anche lontano da casa. Cattolica continua a raccontarsi al mondo così: con il mare negli occhi, le colline nel cuore e un autentico, inconfondibile gusto di vivere”.