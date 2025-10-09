Cattolica, quasi 9000 euro per garantire abbattimento rette dei nidi

"Il fondo regionale, prezioso, non sarebbe riuscito a coprire la totalità delle richieste", spiega il vicesindaco Vaccarini

L'amministrazione comunale ha stanziato circa 9000 euro per incrementare il fondo regionale di circa 58mila euro destinato all’abbattimento delle rette per i servizi educativi per l’infanzia (fascia 0-3 anni) di Cattolica. I beneficiari sono i nuclei famigliari con reddito Isee pari o inferiore a 26mila euro, mentre sono 53 i minori ammessi alla misura per l’anno scolastico 2025/2026.

“È un’ulteriore azione di sostegno fondamentale per le famiglie e per garantire la partecipazione al percorso educativo di bambini e bambine – commenta vicesindaco Federico Vaccarini -. Il fondo regionale, per quanto prezioso, non sarebbe riuscito a coprire la totalità delle richieste pervenuteci e così abbiamo deciso di intervenire aggiungendo risorse comunali. Una manovra concreta sul fronte dello sviluppo infantile in termini di autonomia e socializzazione e del supporto alla conciliazione vita-lavoro dei genitori. Come Amministrazione siamo convinti che sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi per l’infanzia significa investire nel loro benessere e nella crescita di una comunità più equa e inclusiva”.