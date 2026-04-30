Cattolica, rapina al supermercato: schiaffo al dipendente durante la fuga, due presunti autori individuati

Indagini dei Carabinieri portano all’identificazione dei responsabili e al sequestro di beni di sospetta provenienza

I Carabinieri di Cattolica hanno individuato due presunti responsabili di una rapina ai danni di un supermercato e dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un terzo uomo.

L’episodio risale al furto di generi alimentari all’interno dell’esercizio commerciale, durante il quale un dipendente, intervenuto per fermare il responsabile, è stato colpito con uno schiaffo. L’uomo è poi fuggito a bordo di un ciclomotore guidato da un complice che lo attendeva all’esterno.

Le indagini hanno consentito ai militari di risalire rapidamente al mezzo utilizzato per la fuga, rintracciato nei pressi di un’abitazione. Durante il servizio di osservazione, i Carabinieri hanno notato l’uscita di un 31enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina. L’uomo è stato inoltre destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rimini per reingresso illegale in Italia ed è stato quindi trasferito in carcere.

Successivamente i militari, con il supporto dei Vigili del Fuoco poiché gli occupanti si erano rifiutati di aprire la porta, sono entrati nell’abitazione sospetta. All’interno sono stati identificati i due presunti autori della rapina: un 47enne italiano e un 24enne di origine russa.

La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di caschi, abbigliamento ritenuto compatibile con l'episodio, oltre a biciclette elettriche e un monopattino probabilmente rubato.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Rimini per rapina impropria in concorso. Il 47enne dovrà rispondere anche di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio, in relazione alla droga sequestrata. La refurtiva sottratta al supermercato è stata recuperata e restituita, mentre proseguono gli accertamenti sugli altri beni rinvenuti per risalire ai legittimi proprietari.