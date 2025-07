Cattolica: riapre il ponte mobile pedonale per Gabicce Mare

Un beneficio per cittadini, pendolari e visitatori

Buone notizie per cittadini e turisti: a partire dalla mattinata di venerdì 20 giugno, il ponte mobile che collega Cattolica a Gabicce Mare sarà nuovamente accessibile al transito pedonale.

I lavori sulla parte superiore della struttura, che hanno riguardato gli impianti elettrici e meccanici, sono stati completati con dieci giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Un risultato che consente di restituire alla piena fruibilità uno dei collegamenti più significativi tra Emilia-Romagna e Marche, proprio all’inizio della stagione estiva.

Il cantiere rimarrà attivo nella parte inferiore del ponte per il completamento di alcune lavorazioni residuali che non interferiranno in alcun modo con il passaggio pedonale, garantendo così piena sicurezza e accessibilità.

La riapertura rappresenta un momento importante per la mobilità dolce e la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio, a beneficio di cittadini, pendolari e visitatori. Le amministrazioni di Cattolica e Gabicce Mare esprimono soddisfazione e ringraziano l’ufficio tecnico e la ditta esecutrice del lavoro per il rispetto dei tempi e per l’impatto positivo che il ripristino del collegamento avrà sull’economia e sulla vivibilità delle due città.