Cattolica Ride Week, la MotoGP a settembre arriva in città

Dall’11 al 13 settembre il centro diventa una città-paddock con piloti, show, moto, musica e percorsi sulle strade della Valconca

A Cattolica la MotoGP uscirà dai confini del circuito e occuperà le strade del centro. Dall’11 al 13 settembre torna infatti la Cattolica Ride Week, organizzata da WRS e promossa dal Comune con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Rispetto allo scorso anno l’evento coinvolgerà una parte più ampia della città, con un percorso che partirà da via Fiume, passerà da piazza Primo Maggio e via Bovio per arrivare fino a via Mancini. Il cuore della manifestazione sarà la nuova piazza Giardini De Amicis, dove venerdì e sabato sono previsti incontri, talk, musica e meet & greet con protagonisti del mondo delle due ruote. Tra gli ospiti annunciati c’è anche Nicolò Bulega.

In via Fiume sarà allestita la MotoGP Grid, con le Show Bike ufficiali di MotoGP, Moto2 e Moto3. Piazza Primo Maggio ospiterà invece la Moto Kids, con una scuola minimoto per i più piccoli, mentre per gli appassionati ci saranno anche l’esposizione "Ruote da Sogno" e simulatori professionali.

Novità di quest’anno sarà anche la Ride Week Experience: un percorso in moto tra Valconca e Riviera, alla scoperta di panorami e luoghi del territorio, realizzato in collaborazione con Ducati Rimini e prenotabile nelle giornate di venerdì e sabato.

La Regione sostiene direttamente l’iniziativa per la prima volta. "La passione per il motociclismo esce dal circuito e arriva nelle piazze e nelle strade", ha spiegato l’assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni, sottolineando anche il valore degli itinerari verso l’entroterra.

Per il Comune, invece, la Ride Week sarà un modo per trasformare il centro in un vero paddock durante il weekend del Gran Premio. "Il cuore di Cattolica si trasformerà in un vero e proprio paddock dove sarà possibile vivere, parlare e incontrare i protagonisti di questo sport", spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci.