Cattolica, ripartono gli incontri nei quartieri con la sindaca e la Giunta

Da lunedì 26 ottobre cinque appuntamenti pubblici con i cittadini per fare il punto sui progetti e raccogliere proposte e segnalazioni

Secondo incontro pubblico del ciclo "Quartieri in Comune" tra Amministrazione e cittadini lunedì 26 ottobre, alle ore 21, nella sede dell'associazione Giovannini Vici (via Umbria, 23). La Sindaca Franca Foronchi e la Giunta incontreranno i residenti di vie delle Regioni e Mare Nord. Sarà un'occasione per ascoltare la voce dei cattolichini, presentare i progetti realizzati e quelli in programma, raccogliere opinioni e suggerimenti per continuare a costruire insieme il futuro della città.

Mercoledì 4 novembre, al Bar Euro l’Amministrazione si confronterà con cittadine e cittadini del quartiere Torconca. Il quarto appuntamento in programma sarà venerdì 13 novembre, alle ore 21, alla Bottega del Parco dove Sindaca e Giunta incontreranno i residenti del Ventena. Martedì 17 novembre, alle ore 21, a Palazzo del Turismo il ciclo si chiude con il confronto tra l'Amministrazione e il quartiere Centro e di Violina, Casette, Porto.

«L’ascolto dei cittadini e delle esigenze della comunità rappresenta il punto di partenza del nostro impegno – spiega la sindaca Foronchi – Incontri che abbiamo voluto e organizzato ogni anno dall’inizio del nostro mandato. In un mondo sempre più connesso virtualmente, il dialogo diretto, il confronto di persona e il guardarsi negli occhi continuano a essere le uniche e autentiche modalità per ascoltare e comprendere davvero le persone. Un approccio che ha accompagnato il nostro mandato fin dall’inizio e che vogliamo continuare a portare avanti. Con questo nuovo ciclo di incontri torniamo nei quartieri, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini, di condividere idee e avanzare proposte e suggerimenti. Da parte nostra, presenteremo e illustreremo tutto quello che abbiamo realizzato e stiamo realizzando in ogni ambito, dalle opere pubbliche al turismo, dal sociale e scuola alla cultura, favorendo un dialogo aperto e costruttivo. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare numerosa a questi appuntamenti, che rappresentano non solo un’occasione per confrontarsi su proposte, idee e possibili soluzioni, ma anche un’importante opportunità per rafforzare i legami tra le persone e contribuire alla crescita di una comunità sempre più unita e coesa».