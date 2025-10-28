Cattolica, ripartono lavori al ponte mobile del Tavollo: stop al passaggio dei pedoni

Il cantiere riapre lunedì 3 novembre

Da lunedì 3 novembre ripartono i lavori di riqualificazione del ponte mobile sul Tavollo, che collega Cattolica, Comune proprietario dell'infrastruttura, e Gabicce. Sarà nuovamente interdetto totalmente il passaggio ai pedoni, 24 ore su 24, mentre per le imbarcazioni il divieto di passaggio sarà operativo dalle 7 alle 19, nell'orario delle lavorazioni. Inibito inoltre il traffico di qualsiasi tipo di imbarcazione nello specchio acqueo corrispondente a 20 metri a mare e a monte del Ponte al fine di evitare qualsiasi forma di interferenza durante le lavorazioni programmate. A dare gli annunci sono l'assessore cattolichino Alessandro Uguccioni e la sindaca di Gabicce Marila Giacomoni: "Restituiremo al più presto a cittadini e turisti, un ponte nuovo, più sicuro e funzionale". Cattolica ha investito nei lavori 200.000 euro, 100.000 euro la parte di investimento di Gabicce. La nuova fase del cantiere prevede la sostituzione degli stralli e delle bullonature, con la sistemazione del dispositivo di chiusura del ponte e altri interventi sull’impianto elettrico. Prima dello stop estivo, il piano dei lavori ha riguardato, tra gli altri, sul fronte del sistema idraulico di movimentazione, la revisione dei martinetti di sollevamento, di pistoni e perni, con la sostituzione di tutte le parti rovinate, mentre sul fronte della manutenzione dei camminamenti in legno e dei parapetti, sono state sostituite le tavole della pavimentazione deteriorate con nuovi profili lignei del corrimano del parapetto del ponte.