Cattolica: scappa con lo zaino rubato in spiaggia, poi fa un altro furto. Arrestato

Nei guai un 26enne residente nel pesarese

Nel primo pomeriggio di ieri (9 giugno) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 26enne italiano, residente nel pesarese, per l'ipotesi di reato di furto continuato. L'intervento dell'Arma è scattato dopo segnalazione partita dalla spiaggia 62 di Cattolica: secondo quanto riferito dalla telefonata al 112, il 26enne è stato visto mentre si impossessava dello zaino di un bagnante. Una volta scoperto, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, prima di essere però intercettato dalla pattuglia dei Carabinieri. Il giovane è stato fermato in via Carducci, mentre si trovava a bordo di un'automobile. Sottoposto a perquisizione personale, aveva con sé 2 zaini con documenti ed effetti personali: uno quello portato via al bagno 62, il secondo invece era stato rubato in un furgone parcheggiato nelle vicinanze di via Carducci. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, il 26enne è stato invece arrestato.