Cattolica, semina il panico in centro e tenta di sfilare la pistola a un carabiniere: arrestato 24enne

Bloccato dopo una colluttazione

Mattinata agitata a Cattolica, dove un 24enne di origine gambiana, residente a Pesaro, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza locale dopo aver dato in escandescenza in strada.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe preso a calci la porta di un’abitazione e aggredito prima un passante e poi un commerciante intervenuto per calmarlo. I fatti sono avvenuti intorno alle 10.15 tra via Pascoli e via Fiume. Le persone coinvolte hanno rifiutato le cure mediche.

Rintracciato poco dopo dai militari, il 24enne – privo di documenti – ha giustificato il comportamento con un precedente litigio. Durante il trasporto in caserma, però, ha tentato di afferrare l’arma di ordinanza di un carabiniere, venendo immediatamente bloccato.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Assistito dall’avvocato Sara Borghesi, è stato rimesso in libertà: è stato concordato un patteggiamento e l’udienza è stata rinviata per la lettura della sentenza.