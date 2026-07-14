Cattolica si conferma "Regina dei bambini": sventola la Bandiera Verde 2026

Sabato scorso la cerimonia di consegna del vessillo a Termoli

E dopo la Bandiera Blu, a Cattolica sventola anche il vessillo verde. La Regina dell’Adriatico si è aggiudicata, anche per il 2026, la Bandiera Verde, riconoscimento che viene assegnato dai pediatri italiani a spiagge e destinazioni a dimensione di bambini e famiglie.

A ritirare la Bandiera verde a Termoli, durante la cerimonia ufficiale di consegna di sabato scorso, 11 luglio, è andato l'Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo.

“La Bandiera Verde rappresenta un riconoscimento di grande valore perché premia una città capace di mettere al centro il benessere dei bambini e delle famiglie – spiega l’Assessore Romeo - Ricevere questa attestazione significa vedere riconosciuto l'impegno che Cattolica porta avanti da anni per garantire un'accoglienza di qualità, spiagge sicure, servizi adeguati e un'offerta sempre più attenta alle esigenze dei più piccoli. Questo riconoscimento è un risultato che appartiene a tutta la comunità: agli operatori balneari, alle strutture ricettive, alle associazioni e a tutti coloro che, con il proprio lavoro, contribuiscono a rendere Cattolica una destinazione accogliente e a misura di famiglia. Continueremo a investire su qualità, accessibilità e inclusione, perché crediamo che una città pensata per i bambini sia una città migliore per tutti”.

Il prestigioso vessillo, gli è stato consegnato dal Sindaco di Termoli Nicola Balice insieme con l'Assessora all'ambiente Silvana Ciciola e al Professore Italo Farnetani, pediatra e ideatore di Bandiera Verde.