Cattolica si fa bella per Pasqua, tra sfalci e piantumazioni di essenze primaverili

Entro Pasqua finirà il primo ciclo di interventi manutentivi della zona turistica

Al via il primo ciclo di attività di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat Srl: Cattolica si prepara così alla Pasqua con il piano di risistemazione di parchi, giardini, aiuole, rotatorie, viali, scuole, monumenti, trespoli lungo le vie della città. Gli interventi sono partiti dal Lungomare e interesseranno progressivamente tutta Cattolica. Sarà avviata inoltre anche la sostituzione delle fioriture stagionali, con la piantumazione di nuove essenze primaverili che andranno a sostituire quelle invernali, contribuendo a rinnovare e valorizzare il decoro urbano. Oltre 4500 le essenze che verranno messe a dimora e vestiranno la città di colori, tra begonia big, plumbago, dipladenia, coleus, pentas, lantana sellowiana. Lunedì (16 marzo), in particolare, partono gli sfalci e diserbi su un’area totale di circa 400.000 metri quadrati. Entro Pasqua finirà il primo ciclo di interventi manutentivi della zona turistica.

“Le squadre di Geat sono già operative e stanno procedendo con interventi a regola d’arte per rendere Cattolica ancora più bella in vista delle festività di Pasqua – commenta l’assessore al verde urbano Alessandro Uguccioni – La manutenzione del verde non rappresenta solo un’operazione estetica e di decoro della città, ma garantisce la preservazione del suolo e la fruizione agevole delle aree verdi. Gli interventi includono anche la ripulitura del verde delle strade urbane, compresi cordoli, marciapiedi e banchine, contribuendo alla messa in sicurezza della rete viaria di Cattolica. Sul Lungomare invece è in atto un programma integrato di manutenzione e igiene che prevede la scerbatura manuale e meccanica per la rimozione delle erbe infestanti, seguita dal lavaggio profondo con idropulitrici ad alta pressione. A far sbocciare le città, le bellissime fioriture programmate per garantire un’estetica sempre vivace”.