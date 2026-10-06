Cattolica, sicurezza urbana: Gabellini alla Summer School in Liguria

Due giornate di confronto a Loano su prevenzione, disagio giovanile, spazio pubblico, politiche educative e giustizia riparativa

Prevenzione, presenza sul territorio e capacità di leggere i cambiamenti dello spazio pubblico. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della Summer School 2026 del FISU, il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, alla quale ha partecipato anche il Comune di Cattolica. L'appuntamento si è svolto a Loano l'1 e 2 ottobre e ha visto la presenza dell'assessora alla Polizia Locale Claudia Gabellini.

Due giornate dedicate alle strategie per affrontare i fenomeni di disagio, marginalità e conflitto che interessano le città, con un'attenzione particolare alla necessità di mettere in relazione strumenti e competenze diverse. Nel confronto si è parlato di presidio territoriale, gestione degli spazi pubblici, politiche giovanili e presenza educativa.

Uno dei temi affrontati è stato quello del disagio giovanile e delle possibilità di intervenire prima che situazioni di marginalità, vandalismo o devianza possano trasformarsi in conflitti più complessi. In questo quadro è stato approfondito anche il ruolo della giustizia riparativa, soprattutto nei contesti che coinvolgono adolescenti e giovani, come possibile strumento per favorire responsabilizzazione, dialogo e ricomposizione delle relazioni. "La sicurezza urbana non può essere affrontata soltanto attraverso la gestione dell'emergenza", sottolinea Gabellini. Per l'assessora è necessario "conoscere i fenomeni, leggere le trasformazioni dello spazio pubblico e costruire una presenza territoriale capace di prevenire le situazioni di disagio prima che possano trasformarsi in fenomeni di marginalità o conflitto".

La partecipazione alla Summer School è stata quindi un'occasione per approfondire il tema della sicurezza integrata e il rapporto tra presidio del territorio, gestione degli spazi, politiche giovanili, educazione e giustizia riparativa. L'obiettivo, secondo l'amministrazione, è costruire una risposta alla sicurezza urbana che non si limiti alla gestione delle situazioni di emergenza, ma lavori anche sulla prevenzione e sulla qualità della vita negli spazi cittadini.