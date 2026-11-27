INDAGINE DELLA POLIZIA POSTALE Cattolica, spariti quasi 2mila smartphone: indagato un magazziniere

Sottratti cellulari per circa 300mila euro attraverso trasferimenti fittizi nel gestionale aziendale. Parte della merce è stata recuperata

Quasi 2mila smartphone, per un valore di circa 300mila euro, sarebbero spariti da un'azienda di Cattolica specializzata nella vendita di dispositivi Apple e Samsung. Per la vicenda è indagato un dipendente 40enne del magazzino, accusato di furto, ricettazione e accesso abusivo a banche dati.

Secondo gli accertamenti della Polizia Postale di Rimini, i telefoni venivano registrati come trasferiti dal magazzino centrale al punto vendita, senza però arrivare a destinazione. Le operazioni, iniziate in primavera, sarebbero state effettuate utilizzando abusivamente le credenziali informatiche del titolare, con punte di venti dispositivi al giorno.

A scoprire l'ammanco è stato l'imprenditore, che ha presentato denuncia. Una parte degli smartphone è stata recuperata e restituita, mentre proseguono le indagini per ricostruire la destinazione degli altri dispositivi e gli eventuali canali di vendita.